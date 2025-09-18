Chi è Stefano Belingardi Clusoni, il “nuovo amore di Belen Rodriguez”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano Belingardi Clusoni è il nome del nuovo presunto amore di Belen Rodriguez. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Dagospia, la showgirl argentina si sarebbe innamorata di un professionista conosciuto in Sardegna, la storia starebbe continuando anche a Milano e la Rodriguez sarebbe molto felice.

Chi è Stefano Belingardi Clusoni

Classe 1987, Stefano Belingardi Clusoni è nato a Milano ed è un celebre architetto, considerato fra i più talentuosi e brillanti in Italia. Dopo la laurea presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, Stefano ha deciso di trasferirsi a Berlino, in Germania, dove ha lavorato nel settore dell’architettura urbanistica. In seguito ha lavorato in Cina, per poi tornare in Italia dove ha creato il suo studio di architettura, lo Stefano Belingardi Architects.

Negli anni Stefano si è fatto conoscere e apprezzare nel settore dell’architettura, curando progetti importantissimi, come la Torre degli Uffici situata all’ingresso sud di Milano, ma anche l’edificio Iceberg per la Fondazione Prada o la nuova sede di Satispay. Nel 2020 è entrato nella lista dei migliori architetti in Italia under 40, inoltre ha presentato i suoi progetti alla Triennale di Milano.

L’incontro con Belen Rodriguez sarebbe avvenuto in Sardegna, durante una serata fra amici. Fra i due ci sarebbe stato un colpo di fulmine e da quel momento Stefano e Belen non si sarebbero più lasciati. Il legame, come rivelano alcune fonti, starebbe continuano anche ora che la showgirl argentina è tornata a Milano alla sua vita di tutti i giorni. A riprova del rapporto fra l’architetto e la modella ci sarebbero alcune foto postate da Belen su Instagram. Si tratta di un carosello di scatti che ricordano la sua estate in cui appare anche Stefano vestito di bianco e con degli occhiali da sole in barca.

La nuova vita di Belen Rodriguez

Nonostante i gossip riguardo la volontà di tornare con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra aver voltato definitivamente pagina. La showgirl argentina guarda avanti ed è pronta a ricostruire la sua vita, partendo dal lavoro. Presto infatti la vedremo a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci come ballerina per una notte, mentre in radio condurrà una trasmissione con Vincenzo De Lucia e Barty Colucci.

E l’amore? Qualche tempo fa la showgirl era stata paparazzata, sempre in Sardegna, con Nicolò De Tomassi, celebre avvocato romano. Un flirt durato pochissimo, prima dell’incontro con Stefano Belingardi Clusoni. “Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – aveva confessato l’argentina in un’intervista, parlando della sua vita sentimentale -. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”.

Belen aveva poi confessato, sempre in quell’occasione, di voler vivere serenamente la sua esistenza con leggerezza e senza pensieri. “Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”, aveva confidato.