Daniele Scardina operato d’urgenza: le condizioni. Le parole di Diletta Leotta

Fonte: IPA Daniele Scardina, il messaggio di Diletta Leotta su Instagram

Un malore durante l’allenamento, la corsa in ospedale, l’operazione d’urgenza alla testa: le condizioni di Daniele Scardina, pugile di Rozzano, sono apparse sin da subito molto gravi. Era impegnato nell’allenamento per il suo debutto nei mediomassimi. La sua ex fidanzata, Diletta Leotta, con cui ha condiviso parte del suo cammino, ha voluto dedicargli un pensiero, parole piene di speranza. La conduttrice sportiva ha appreso la notizia a bordo campo.

Daniele Scardina operato d’urgenza alla testa: le condizioni

Uno dei pugili più famosi, attesissimo sul ring dei mediomassimi, dopo aver cambiato categoria. Avrebbe dovuto essere un debutto in piena regola per King Toretto – così è conosciuto nel settore – ma, durante il pomeriggio di martedì 28 febbraio, è stato colto da un malore e trasportato subito in ospedale per una emorragia cerebrale estesa. Secondo quanto riportato da Ansa, Daniele Scardina versa in gravissime condizioni ed è in coma. Le condizioni sarebbero tuttavia stazionarie per il momento.

Avrebbe dovuto partecipare al match dei mediomassimi in programma per venerdì 24 marzo. Si allenava costantemente, per realizzare uno dei suoi sogni più grandi. In base alla ricostruzione dell’accaduto, il pugile ha sentito un forte dolore all’orecchio e alla gamba: colto da malore, dopo essere svenuto, è stato trasportato in ospedale, dove si è reso immediato l’intervento dei chirurghi. Le persone vicino al ring hanno riferito di un “allenamento leggero”, solamente qualche esercizio defaticante.

“Daniele ha superato l’operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell’équipe medica. Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute”, ha fatto sapere l’Opi, ovvero l’Organizzazione Pugilistica Italiana. Il manager ha aggiunto: “Non aveva preso colpi duri né è caduto. Si è sentito male prima di entrare nella doccia”.

Le parole di sostegno di Diletta Leotta

“Forza Dani”, ha scritto su Instagram Diletta Leotta, dopo aver appreso la notizia, nelle sue stories. Oltre al sostegno e al supporto verso il suo ex fidanzato, non è mancato un pensiero a bordo campo. La Leotta è venuta a conoscenza del malore e delle condizioni di Scardina proprio mentre si trovava all’Allianz Stadium, in collegamento per il derby Juventus e Torino. Ha voluto, sempre in diretta, dedicare ancora delle parole importanti. “Permettetemi un momento. Voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza”.

Daniele Scardina e Diletta Leotta, quando sono stati insieme

Noto sul ring, in televisione e per la sua vita privata: sono tantissimi i fan, in queste ore, che hanno voluto lasciare un messaggio sul profilo Instagram del pugile. Scardina ha partecipato anche a Ballando con le Stelle all’edizione del 2020, in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina.

Sul legame con la Leotta – sono stati insieme per un anno, dal 2019 al 2020 – Scardina si era confessato sulle pagine di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati”.

Tantissimi i messaggi di sostegno a Scardina: “Forza king, non mollare”. “Combatti come hai sempre fatto”. Il mondo del pugilato si è unito per sostenere Scardina, quel King Toretto che non ha mai smesso di scendere dal ring. “Sono un sognatore”, aveva detto.