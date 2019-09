Al Bano, confessione sul suo ritorno a Sanremo con Romina

editato in: da

Vedere Al Bano e Romina insieme sul palco di Sanremo è il sogno di ogni italiano. Ma quante sono le possibilità che possa realizzarsi? Il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua.

Al Bano Carrisi e Romina Power sono la coppia musicale più apprezzata dagli italiani. Non solo colleghi, ma anche marito e moglie. I due, infatti, si sono sposati nel 1970 e, insieme, hanno messo su una famiglia numerosa, composta da ben 4 figli. Un idillio che, però, è terminato nel peggiore dei modi.

Nel 1993 si perdono le tracce di Ylenia, primogenita della coppia scomparsa durante un viaggio a New Orleans. Il dramma incrina in maniera irreversibile il rapporto fra i due che, dopo quasi 30 anni di matrimonio, si separano e si allontanano. Insieme a loro matrimonio termina anche il sodalizio musicale, lasciando l’amaro in bocca a tutti i loro fan.

I due prendono strade totalmente differenti e Al Bano, dopo qualche anno, riesce a ricostruire la sua vita al fianco di Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli. Insomma, vedere la Power e Carrisi di nuovo insieme sembrava proprio impossibile. Almeno fino a poco tempo fa, quando i due si sono riuniti, almeno nel ruolo di cantanti. Ed ora tutti sognano di rivederli insieme anche a Sanremo come artisti in gara. Quante possibilità ci sono?

In un’intervista alla rivista Oggi, condotta da Giovanni Ciacci, Al Bano ha affermato che non sarebbe uno scenario impossibile, ma che la scelta non dipende da lui:

Non ci penso a Sanremo, però mai dire mai. Lo deve decidere anche Romina. Lei non ama molto il Festival di Sanremo. O meglio, non ama le gare canore. Ha una formazione americana e non capisce la gara tra canzoni. A me la gara invece dà i brividi. Mi piace quando l’adrenalina comincia a salire.

Le parole di Al Bano lasciano, quindi, la porta aperta a Sanremo e una piccola speranza per i fan che non desiderano altro. Le bellissime dichiarazioni sull’ex moglie, inoltre, testimoniano tutto il feeling ritrovato sul palco:

Cantare con Romina mi piace ancora perché, sotto quell’aspetto, tutto è rimasto come un tempo. Il tempo della felicità si è fermato, c’è la stessa emozione, lo stesso divertimento, la stessa voglia di giocare. È divertentissimo esibirmi con lei.

Dopo queste confortanti parole non ci resta che aspettare e sperare che Romina e Al Bano si convincano a deliziarci sul palco del teatro Ariston con un nuovo inedito. E chissà, magari Amadeus riuscirà nell’ardua impresa.