Al Bano e Romina di nuovo nonni: Cristel Carrisi ha partorito Cassia

Al Bano e Romina sono di nuovo nonni. Secondo le ultime indiscrezioni Cristel Carrisi, figlia della coppia, avrebbe dato alla luce la piccola Cassia.

La 33enne ormai da tempo vive in Croazia insieme a Davor Luksic, il milionario che ha sposato nel 2016 e da cui, appena un anno fa, ha avuto il piccolo Kay. Dopo la prima gravidanza, a sorpresa, Cristel aveva annunciato di aspettare un altro bambino, svelando che si trattava di una femminuccia e che il parto era previsto per agosto.

Poi un lungo silenzio e la notizia, trapelata in queste ore, dell’arrivo di un bebè. Per ora Cristel non ha confermato la nascita della secondogenita che, come hanno svelato alcune fonti vicine alla coppia, si chiamerebbe Cassia.

Anche Al Bano Carrisi non ha svelato nulla, ma sul suo profilo Instagram sono comparsi numerosi messaggi di auguri per l’arrivo del secondo nipotino. La più felice sembra Romina Power, che ha lasciato anche qualche indizio sui social che sembra confermare l’arrivo della piccola Cassia.

Nelle scorse settimane l’attrice americana era stata avvistata a Roma per fare shopping in attesa della nipotina, poi era volata in Croazia per raggiungere la figlia, segno che il parto era imminente. In questi giorni Romina ha pubblicato un post che ha tutta l’aria di essere una conferma. La cantante ha postato una foto in bianco e nero dei genitori, scrivendo: “Mi mancano sempre. Soprattutto in momenti come questi!” forse in riferimento al fatto che avrebbe voluto condividere con loro la gioia per l’arrivo di Cassia.

“I miei genitori sono felicissimi – aveva confessato Cristel qualche tempo fa al settimanale Chi parlando della gravidanza -, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”.

“Me lo sono trovato davanti a tavola con i miei amici americani – aveva raccontato Cristel parlando del marito Davor conosciuto nel 2012 a New York -, ero diffidente nei confronti degli uomini e sono stata sulle mie, ma frequentandolo ho scoperto che non è uno di quelli che parlano e basta”.