Chi era Andreina Pagnani, l’amore di Alberto Sordi

Nata a Roma il 24 novembre 1906, Andreina Pagnani è stata una celebre attrice e doppiatrice italiana. I suoi esordi risalgono alla fine degli anni ’20, periodo che la vide vincere il prestigioso concorso Filodrammatico di Bologna.

A seguito di questo importante riconoscimento, ha iniziato a lavorare come attrice in una compagnia teatrale milanese. Proseguendo con le tappe rilevanti della sua carriera ricordiamo la fondazione, risalente al 1938, di una sua compagnia.

Considerata una delle attrici più eleganti del periodo, Andreina Pagnani ha interpretato diverse opere shakespeariane e ha portato sul palco la riduzione teatrale di alcuni drammi di Luigi Pirandello. Nel corso degli anni ’30, la Pagnani ha preso parte anche a numerose opere di prosa radiofonica.

Da non trascurare è anche il capitolo cinematografico della sua carriera, che ha avuto inizio negli anni ’30. Il film d’esordio è la pellicola Patatrac, risalente al 1931 e diretta da Gennaro Righetti. Come sopra ricordato, Andreina Pagnani è stata anche un’abile doppiatrice. Tra le dive a cui ha prestato la voce nel nel corso della sua carriera è possibile citare Bette Davis, Ginger Rogers e altre due donne dall’indimenticabile fascino come Greta Garbo e Marlene Dietrich.

Per quel che concerne la vita privata, è il caso di citare il matrimonio, celebrato nel 1927, con Federico Franco Pagnani (il cognome da nubile dell’attrice era Gentili). La vita sentimentale di Andreina Pagnani è nota soprattutto per via dei nove anni d’amore con Alberto Sordi.

Galeotto fu un incontro avvenuto in una sala di sincronizzazione negli anni in cui il giovanissimo Sordi doppiava Oliver Hardy nei film di Stanlio & Ollio. L’amore come già accennato è durato nove anni ed è terminato quando l’attrice scoprì di essere stata tradita da Sordi con una ballerina.

Tra i gossip relativi alla loro relazione è possibile citare la proposta di matrimonio da parte di Sordi. È stato l’attore stesso – che il prossimo 15 giugno spegnerebbe 100 candeline – a smentire le dicerie nel 1989.

Intervistato da Enzo Biagi, ha dichiarato che la Pagnani – venuta a mancare nel 1981 e considerata una figura fondamentale per gli esordi di Sordi nel teatro di rivista – non aveva mai parlato di matrimonio nel corso dei quasi dieci anni di durata della loro relazione.