Un posto al sole, le anticipazioni del 27 maggio 2026: Alberto devastato dall’odio di Anna

Ufficio stampa Rai Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 27 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 26 maggio 2026

Martedì 26 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rossella è divisa tra lealtà e responsabilità, mentre Anna spiazza Alberto con una decisione inattesa. Le gemelle tornano a scontrarsi e, come spesso accade, in mezzo finisce Samuel. Guido e Mariella, reduci da una notte sregolata, sottovalutano l’istinto da segugio di Cotugno.

Anticipazione della puntata del 27 maggio 2026

Definito l’accordo societario con Marina, Stefano è pronto a riconquistare Greta. Nel frattempo Cristina, per non deludere Leo, insiste perché venga in viaggio con lei, scelta che alimenta le tensioni familiari con Ferri. Devastato dall’addio di Anna, Alberto è disposto a sacrificare tutto pur di non rinunciare a lei. Convinto di doverla salvare dalle grinfie di Massaro, Cotugno si mette in moto, mentre Bice è ormai pronta a perdonare il suo ex marito.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 25 al 29 maggio.