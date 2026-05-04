Un posto al sole, le anticipazioni del 4 maggio 2026: Stella ha deciso da che parte stare

Dopo l’ennesimo e umiliante rifiuto da parte di Eduardo, Stella decide di schierarsi con lo zio e il fratello: trama di "Un posto al sole"

Ufficio stampa Rai Stella ed Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 4 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 30 aprile 2026

Grillo, con l’aiuto del suo gancio nella banda, elabora un nuovo piano per incastrare Eduardo. Nel frattempo una ragazzata di Manuel mette in allarme Rosa e offre all’ispettore un’ulteriore occasione per provocare Damiano, ponendolo in seria difficoltà.

Angelo scopre come introdursi a Palazzo Palladini. Sul fronte sentimentale, Gianluca prova faticosamente a lasciarsi alle spalle la storia con Anna, mentre Alberto soffre sempre di più la distanza dalla ragazza ed è pronto a un colpo di testa pur di raggiungerla.

A Palazzo, i preventivi per la riparazione della rete fognaria e il ripristino dei seminterrati pesano sulle finanze di Renato e mettono a dura prova la pazienza di Raffaele, aumentando le preoccupazioni di Renato. Intanto Vanni accorcia le distanze con Ornella rivolgendole un primo invito.

Anticipazione della puntata del 4 maggio 2026

Dopo l’ennesimo e umiliante rifiuto da parte di Eduardo, Stella decide di schierarsi con lo zio e il fratello. Gianluca apprende che il padre gli ha mentito; intanto il racconto della triste storia del fratello di Anna sembra rafforzare la storia d’amore tra la ragazza e Alberto. Guido e Mariella si preparano a fare i mediatori di pace tra Massaro, Gerry e Bice, un’impresa che si preannuncia fin da subito molto impegnativa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 4 all’8 maggio