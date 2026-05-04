Un posto al sole, le anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2026: menzogne e vecchie ferite riemergono

Crescono le tensioni familiari e si riaprono vecchie ferite, mentre tra Anna e Alberto è sempre più passione: trame di Un posto al sole dal 5 all'8 maggio

Ufficio stampa Rai Gianluca, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 4 al 8 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La scorsa settimana ha aperto con molte tensioni personali e familiari: Serena resta cauta di fronte a Maurizio, mentre Manuela è decisa a conoscere meglio suo padre. La riluttanza di Micaela sembra poter cambiare grazie all’intervento di Samuel. Intanto la proposta di Rino di organizzare un colpo a Palazzo Palladini provoca la furia di Eduardo, ma Persico non sembra voler rinunciare al suo piano; nel frattempo Mariella tenta di far incontrare Bice e Massaro per parlare di Gerry, senza ottenere il risultato sperato.

La tensione aumenta con altri fronti aperti: Roberto appare sempre più ossessionato dalla necessità di rivalersi su Mori, mentre Marina è dilaniata dal dubbio che tutto sia causato dalla gelosia verso Greta. Cristina, molto coinvolta da Leo, si trova in una situazione sgradevole; in parallelo, un gesto di Guido sorprende positivamente qualcuno a cui tiene. La banda continua a minacciare Palazzo Palladini e Grillo intensifica i suoi piani per incastrare Eduardo.

Le ultime puntate hanno mostrato episodi di vita quotidiana e nuove crisi: una bravata di Manuel mette in allarme Rosa e fornisce all’ispettore un’occasione per provocare Damiano. Gianluca fatica a superare la storia con Anna, mentre Alberto soffre per la distanza dalla ragazza. I preventivi per i lavori di riparazione a Palazzo rappresentano un colpo per le finanze di Renato e per la pazienza di Raffaele. Inoltre, Angelo scopre un modo per entrare a Palazzo e Vanni inizia ad avvicinarsi a Ornella.

Anticipazioni della settimana dal 4 al 8 maggio

Lunedì 4 maggio 2026

Dopo l’ennesimo e umiliante rifiuto da parte di Eduardo, Stella decide di schierarsi con lo zio e il fratello. Gianluca scopre che il padre gli ha mentito, e il racconto della triste storia del fratello di Anna sembra rafforzare la storia d’amore tra la ragazza e Alberto. Guido e Mariella si preparano a fare da mediatori tra Massaro, Gerry e Bice, impresa che si preannuncia molto impegnativa.

Martedì 5 maggio 2026

Dopo i giorni passati insieme, Alberto e Anna sono sempre più presi l’uno dall’altra, nonostante il senso di colpa dell’uomo nei confronti del figlio. Un incontro inatteso però potrebbe far precipitare le cose. Alle spalle di Eduardo, Angelo proverà a portare avanti il piano concordato con Stella e Rino per tentare il colpo a Palazzo Palladini. Nel frattempo Roberto e Michele discutono della strategia per la radio, mentre Cristina prova a recuperare il rapporto con Leo.

Mercoledì 6 maggio 2026

Un confronto inatteso tra Anna e Gianluca sotto casa, ascoltato da Alberto, riapre ferite mai rimarginate: Gianluca si isola, facendo temere al padre una ricaduta. Cristina chiede aiuto a Greta per opporsi alla decisione del padre di farle cambiare scuola, riaccendendo lo scontro tra i genitori e la gelosia di Marina per le intrusioni dell’ex rivale. Il pranzo organizzato per riavvicinare Massaro e Gerry a Bice parte male, ma lo champagne scioglie le difese di Bice e riaccende una possibilità.

Giovedì 7 maggio 2026

Si rinsalda la complicità tra Vanni e Ornella e Raffaele decide di fare una sorpresa alla moglie. Lo scontro tra Cristina e il padre si fa sempre più acceso e Marina sembra patire sempre di più la presenza di Greta. Gianluca cerca conforto in Rossella e Alberto scoprirà un lato di Anna che non conosceva.

Venerdì 8 maggio 2026

Manuela è sempre più determinata a portare avanti il rapporto con il padre. Un nuovo incubo di Serena porta alla luce una verità sconvolgente. Raffaele, che vorrebbe più tempo per stare con Ornella, è però assorbito dai lavori urgenti a Palazzo insieme a Renato e Otello, il quale medita un’inattesa decisione. Roberto convince Greta della necessità di far cambiare scuola a Cristina, mentre Marina è sempre più inquieta per il tempo che il marito e la sua ex passano insieme.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Divisioni familiari — Le tensioni si acuiscono nelle famiglie: menzogne e vecchie ferite riemergono e complicano i rapporti tra genitori e figli, con ripercussioni su Gianluca, Alberto, Anna, Cristina e Marina.

Piano per il colpo a Palazzo — La minaccia alla sicurezza di Palazzo Palladini resta centrale: Rino, Stella e Angelo cercano di portare avanti un piano che mette tutti sull’attenti e tiene in ansia Eduardo e chi gli sta vicino.

Crisi e isolamento — Dopo confronti dolorosi, alcuni personaggi come Gianluca si allontanano dagli altri per cercare di fare i conti con il proprio dolore, mettendo in evidenza fragilità e possibili ricadute.

Amori complicati — Le relazioni sentimentali vengono sollecitate da rivelazioni e incontri inattesi: la storia tra Alberto e Anna si approfondisce ma rischia di essere messa alla prova da circostanze esterne.

Scontri genitoriali e scelte scolastiche — La decisione di far cambiare scuola Cristina provoca conflitti tra i genitori e coinvolge Greta, alimentando gelosie e scontri intergenerazionali.

Relazioni e riavvicinamenti — Tra pranzi, sorprese e momenti conviviali, alcuni rapporti si riassestano: Guido e Mariella tentano mediazioni, mentre Vanni prova ad avvicinarsi a Ornella, e Raffaele cerca di ritagliarsi tempo per la famiglia nonostante i problemi a Palazzo.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 27 al 30 aprile