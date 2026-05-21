Katie Holmes, l’abito a tutto volume che ha incantato l’American Ballet Theatre 2026 Spring Gala

È successo di nuovo: Katie Holmes nella Grande Mela ci ha servito l'ennesima lezione di stile sul tema "eleganza contemporanea". Tutto sul look che anticipa una delle più forti tendenze della prossima estate

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Katie Holmes

Quando si tratta di eleganza contemporanea, Katie Holmes costituisce un’assoluta certezza. La star di Dawson’s Creek sa perfettamente come catturare i riflettori, e questa volta lo ha fatto in occasione dell’attesissimo Spring Gala 2026 dell’American Ballet Theatre, svoltosi nella sfarzosa cornice del Cipriani 42nd Street di New York. Ospite d’onore della serata, l’attrice ha letteralmente stregato ogni presente sfoggiando un look total white destinato a rimanere tra i più iconici della stagione. Analizziamone insieme in perché.

Katie Holmes rilancia il peplo per la primavera/estate 2026: il look ultra chic a New York

Katie Holmes all’American Ballet Theatre 2026 Spring Gala era una dea: il suo look? Una vera e propria lezione di stile in merito a come poter reinterpretare il concetto di eleganza in chiave contemporanea, e con estrema personalità. Ebbene, lo scopo è stato ampiamente raggiunto attraverso un audace gioco di volumi macro, ovviamente ancora una volta firmato Khaite.

Abbandonati i soliti abiti da sera scivolati, l’attrice ha letteralmente ipnotizzato ogni presente sul red carpet puntando tutto su di un completo a due pezzi, un total white dal motivo jacquard ad alto tasso di spettacolarità, dove un corpetto dalle spalline sottili incontrava un maxi peplo geometrico che ridisegnava la silhouette in chiave scultorea. Sentite odore di nuova tendenza? Se sì, avete proprio ragione.

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A rendere il tutto ancora più fluido e dinamico ci pensava poi un’ampia gonna morbida, en pendant, che si muoveva con una grazia quasi coreografica ad ogni passo. È stata senz’altro la scelta del bianco ottico a potenziare l’allure eterea della mise, che sembrava voler omaggiare la grazia delle ballerine in un perfetto mix tra rigore concettuale e pura magia da gran galà. Dei gioielli luminosi ed un paio di sandali con il tacco basso, poi, mettevano il punto aggiungendo quel pizzico di “effortless chic” che non guasta mai.

In netto contrasto con il gioco di volumi geometrici a farla da padrone, il beauty look per la serata era tutto sommato piuttosto naturale: la chioma castano chiaro dorato, recentemente accorciata, è stata acconciata per l’evento in onde morbide lasciate libere di cadere sulle spalle. L’incarnato aveva invece un aspetto radioso, accentuato appositamente per lasciare la scena allo sguardo, sottolineato da uno smokey eyes scuro.

Katie Holmes sul red carpet dell’American Ballet Theatre 2026 Spring Gala con la mamma: il legame speciale

La protagonista, regista e sceneggiatrice di Happy Hours — trilogia cinematografica sentimentale in cui la vedremo nuovamente al fianco di Joshua Jackson — al prestigioso evento nella Grande Mela era in dolce, dolcissima compagnia: a rendere la serata ancor più emozionante è stata la presenza di un’ospite d’eccezione accanto a lei. Stiamo parlando della madre Kathleen Stothers-Holmes, con la quale non ha mai fatto mistero di condividere un legame davvero speciale.

Entrambe bellissime, e persino con il medesimo senso dello stile, c’è da dirlo, mamma e figlia hanno saputo regalare ai fotografi un momento di grande complicità. Uno di quelli che, senza troppi fronzoli, sarebbe capace di illuminare da sé anche il più prestigioso dei red carpet.