Le Mary Jane in velluto indossate da Katie Holmes sono la nostra ossessione dell’autunno

Eleganti, femminili e dal fascino intramontabile: le scarpe Mary Jane tornano a conquistare il guardaroba di stagione. A riportarle sotto i riflettori è Katie Holmes, avvistata sul set del film Happy Hours con un paio in velluto rosso che hanno immediatamente catturato l’attenzione.

Lo stile effortless di Katie Holmes

Katie Holmes è da anni considerata un’icona di stile urbano sofisticato. Con la sua capacità di mixare capi basic e dettagli ricercati, riesce a interpretare la moda in chiave contemporanea e mai scontata. Nella scena newyorkese, l’attrice indossa una gonna fluida stampata, top minimal e camicia oversize lasciata cadere sulle spalle: un look apparentemente semplice, ma arricchito da un accessorio che fa la differenza.

Il ritorno delle Mary Jane

Le Mary Jane scelte da Katie sono in velluto, con punta arrotondata e cinturino sottile: un modello dal sapore rétro che si sposa perfettamente con il mood elegante e rilassato dell’attrice. Questo tipo di calzatura, simbolo di femminilità senza tempo, si prepara a diventare uno dei trend più forti dell’autunno. Le Mary Jane in velluto sono il dettaglio che trasforma ogni look in un racconto di stile. Con gonne midi o longuette evocano un’eleganza senza tempo, con il denim ampio sprigionano un fascino disinvolto e contemporaneo, mentre abbinate ad abiti romantici regalano un’allure rétro irresistibile. Il velluto, protagonista indiscusso della stagione fredda, amplifica la profondità dei colori e avvolge ogni passo in una sofisticata seduzione, rendendo queste scarpe perfette dal mattino alla sera.

Ballerine Mary Jane in velluto low cost

Le nuove ballerine Mary Jane di Amazon Essentials sono dotate di soletta imbottita in memory foam e il cuscino sul tallone assicurano una calzata morbida e confortevole, riducendo pressione e scivolamenti. La tomaia in velluto chic, rifinita con fodera in finta pelle scamosciata e dettaglio in pelle sul tallone, dona un tocco sofisticato che si sposa con la praticità quotidiana. Il design si arricchisce di una cinghia regolabile con fibbia dorata, punta quadrata e suola flessibile antiscivolo che garantisce stabilità ad ogni passo. Oltre a questo bellissimo rosso cardinale, le Amazon Essentials sono disponibili anche in Arancio Albicocca, Malva, Marrone, Nero e Serpente.

Amazon Essentials Mary Jane velluto rosso

Le Mary Janesono il pezzo che non può mancare nel guardaroba di stagione. Realizzate in velluto morbido e luminoso, con cinturino regolabile e fibbia dorata, interpretano il classico in chiave moderna. La punta elegante e la suola in plastica isolante comoda le rendono ideali per accompagnarti dal lavoro all’aperitivo, mantenendo sempre un tocco sofisticato. Perfette con abiti midi, gonne in seta o semplicemente con un paio di jeans dal taglio ampio, queste scarpe aggiungono un dettaglio rétro-chic che trasforma ogni look.

Payma Mary Jane velluto con cinturino

Feversole Mary Jane velluto rosso con pelliccia interna

Indossa le Mary Jane anche quando le temperature si abbassano. Come? Scegliendo ilcon interno di morbida fodera sintetica mantiene i piedi traspiranti e confortevoli, supportata da una soletta in schiuma con plantare aggiuntivo che assicura benessere per tutto il giorno. Con la loro robusta suola in gomma antiscivolo e resistente all’usura, garantiscono sicurezza e stabilità anche nelle giornate più intense. Ideali per il lavoro, impeccabili per un’occasione speciale e glamour anche con un look casual chic.