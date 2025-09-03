A lavoro, nel tempo libero e dove vuoi. Queste sneakers bianche sono il passe-partout da indossare every day

Per un aperitivo, una giornata in ufficio o una serata con le amiche, le sneakers bianche sono le scarpe da indossare sempre e ovunque!

Dall’estate sino all’autunno, passando per l’inverno e la primavera: abbiamo trovato le scarpe passe-partout che puoi indossare in ogni stagione e che stanno bene su tutto. Si tratta delle sneakers Adidas Grand TD Lifestyle Court Casual, classiche e perfette da abbinare a qualsiasi outfit, da quelli più eleganti a quello sporty.

Su Amazon le trovi scontatissime e, con lo sconto del 21% le paghi solo 43 euro, portandoti a casa un paio di scarpe che diventeranno le regine del tuo guardaroba. Chi le ha provate le trova comodissime oltre che belle, ma anche leggere e con uno stile versatile per realizzare tantissimi abbinamenti in base al proprio stile.

Intramontabili e amatissime in tutto il mondo, le Adidas Grand Court sono un modello di sneakers senza tempo. Nate alla fine degli anni Settanta e diventate popolarissime, oggi sono semplicemente iconiche! Realizzate per il 50% con materiali riciclati, queste scarpe sono morbidissime e comode, ma soprattutto intramontabili, con le classiche tre strisce laterali e un design inconfondibile.

Emblema di stile e comfort, le sneakers bianche si abbinano alla perfezione. Queste scarpe infatti rappresentano un’ottima base per costruire al meglio il tuo stile. Non sono solamente delle scarpe da mettere tutti i giorni, ma con il giusto abbinamento possono trasformarsi in un accessorio che fa davvero la differenza.

Come abbinare le sneakers bianche

Il bello delle sneakers Adidas bianche è che non sono solamente comode, ma anche adattabili a qualsiasi situazione e stile. Insomma: parliamo di un paio di scarpe che stanno bene su tutto! I modi per indossarle, d’altronde, sono davvero infiniti.

In autunno indossale con pantaloni skinny black e cappotto in pelle lungo per un look che gioca con i contrasti e riporta in auge il fascino del black&white. Voglia di un look estroso e sporty chic? Allora punta sulle sneakers bianche abbinate ad una pelliccia eco, con felpa e degli strepitosi baggy shorts. Le scarpe bianche in questo caso donano un tocco street da non perdere e rendono tutto ancora più glamour.

Le scarpe bianche Adidas sono favolose pure con pantaloni cargo, meglio se in velluto, abbinati ad una giacca puffer e una borsa a mezzaluna. Per un look easy chic che lascerà tutti a bocca aperta. Vuoi puntare su un look elegantissimo, da ufficio, ma anche per fare un aperitivo post office? Allora indossa un paio di pantaloni marroni, abbinati a t-shirt (rigorosamente bianca), completando con sneakers bianche e cappotto lungo in cammello.

Le sneakers bianche sono favolose pure con le gonne di raso lunghe, meglio se abbinate con una giacca di pelle e una t-shirt monocolore. Per un tocco in più di eleganza prova i pantaloni bianchi, accostati a sneakers white e giacca in lana beige o in camoscio. Non solo pantaloni, le scarpe bianche Adidas sono favolose pure con i vestiti per una combo easy chic che conquista.

Scegli, ad esempio, un abito romantico con maniche a sbuffo e una profonda scollatura oppure un miniabito baby doll con delle spalline sottili. Oppure un abito minimalista lungo, aderente e in cotone stretch.

