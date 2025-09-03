A lavoro, nel tempo libero e dove vuoi. Queste sneakers bianche sono il passe-partout da indossare every day

Per un aperitivo, una giornata in ufficio o una serata con le amiche, le sneakers bianche sono le scarpe da indossare sempre e ovunque!

Foto di Valentina Vanzini

Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pubblicato: 3 Settembre 2025 11:38

A lavoro, nel tempo libero e dove vuoi. Queste sneakers bianche sono il passe-partout da indossare every day
Getty Images
Le sneakers adidas

Dall’estate sino all’autunno, passando per l’inverno e la primavera: abbiamo trovato le scarpe passe-partout che puoi indossare in ogni stagione e che stanno bene su tutto. Si tratta delle sneakers Adidas Grand TD Lifestyle Court Casual, classiche e perfette da abbinare a qualsiasi outfit, da quelli più eleganti a quello sporty.

Su Amazon le trovi scontatissime e, con lo sconto del 21% le paghi solo 43 euro, portandoti a casa un paio di scarpe che diventeranno le regine del tuo guardaroba. Chi le ha provate le trova comodissime oltre che belle, ma anche leggere e con uno stile versatile per realizzare tantissimi abbinamenti in base al proprio stile.

Offerta
Adidas Grand TD Lifestyle Court Casual Shoes
Adidas Grand TD Lifestyle Court Casual Shoes
Sneakers donna Adidas bianche
55,00 EUR −49% 28,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Intramontabili e amatissime in tutto il mondo, le Adidas Grand Court sono un modello di sneakers senza tempo. Nate alla fine degli anni Settanta e diventate popolarissime, oggi sono semplicemente iconiche! Realizzate per il 50% con materiali riciclati, queste scarpe sono morbidissime e comode, ma soprattutto intramontabili, con le classiche tre strisce laterali e un design inconfondibile.

Emblema di stile e comfort, le sneakers bianche si abbinano alla perfezione. Queste scarpe infatti rappresentano un’ottima base per costruire al meglio il tuo stile. Non sono solamente delle scarpe da mettere tutti i giorni, ma con il giusto abbinamento possono trasformarsi in un accessorio che fa davvero la differenza.

Come abbinare le sneakers bianche

Il bello delle sneakers Adidas bianche è che non sono solamente comode, ma anche adattabili a qualsiasi situazione e stile. Insomma: parliamo di un paio di scarpe che stanno bene su tutto! I modi per indossarle, d’altronde, sono davvero infiniti.

In autunno indossale con pantaloni skinny black e cappotto in pelle lungo per un look che gioca con i contrasti e riporta in auge il fascino del black&white. Voglia di un look estroso e sporty chic? Allora punta sulle sneakers bianche abbinate ad una pelliccia eco, con felpa e degli strepitosi baggy shorts. Le scarpe bianche in questo caso donano un tocco street da non perdere e rendono tutto ancora più glamour.

Offerta
Adidas Grand TD Lifestyle Court Casual Shoes
Adidas Grand TD Lifestyle Court Casual Shoes
Sneakers donna Adidas bianche
55,00 EUR −49% 28,00 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Le scarpe bianche Adidas sono favolose pure con pantaloni cargo, meglio se in velluto, abbinati ad una giacca puffer e una borsa a mezzaluna. Per un look easy chic che lascerà tutti a bocca aperta. Vuoi puntare su un look elegantissimo, da ufficio, ma anche per fare un aperitivo post office? Allora indossa un paio di pantaloni marroni, abbinati a t-shirt (rigorosamente bianca), completando con sneakers bianche e cappotto lungo in cammello.

Le sneakers bianche sono favolose pure con le gonne di raso lunghe, meglio se abbinate con una giacca di pelle e una t-shirt monocolore. Per un tocco in più di eleganza prova i pantaloni bianchi, accostati a sneakers white e giacca in lana beige o in camoscio. Non solo pantaloni, le scarpe bianche Adidas sono favolose pure con i vestiti per una combo easy chic che conquista.

Scegli, ad esempio, un abito romantico con maniche a sbuffo e una profonda scollatura oppure un miniabito baby doll con delle spalline sottili. Oppure un abito minimalista lungo, aderente e in cotone stretch.

