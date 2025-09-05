Stiamo già indossando i camperos, e lo faremo per tutto l’autunno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Lo stile western chic è arrivato per restare, non solo d’estate, ma anche per tutto l’autunno (e l’inverno). Perciò ,se non l’hai ancora fatto, questo è il momento giusto per acquistare un paio di stivali camperos. Un pezzo chiave per costruire i tuoi look autunnali e sentirti favolosa. I modelli a disposizione d’altronde sono davvero tanti (e per tutti i gusti) da quelli ricamati a quelli in suede, passando per quelli in pelle con il classico tacco cubano.

Dimentica lo stile country, perché gli stivali texani ora sono chic e sofisticati. Il segreto? Abbinarli nel modo giusto per non sembrare appena uscite da un rodeo (sic!) e scegliere il modello che più si adatta al tuo stile.

Neri oppure colorati, con profilature a contrasto oppure con ricami elaborati, gli stivali camperos sono l’ideale per regalare un tocco grintoso a qualsiasi outfit, anche il più semplice. Al tempo stesso queste scarpe sono ottime per sdrammatizzare un look elaborato, aiutandoti a trovare il giusto equilibrio.

Non è un caso, d’altronde, se it-girl ed esperte di streetstyle si sono lasciate conquistare dai camperos negli ultimi mesi. Da Bella Hadid ad Hailey Bieber, che li indossano sempre, considerandoli un accessorio timeless, a Dua Lipa che li preferisce eccentrici, sino a Kendall Jenner che li adora con look eleganti. Pronta a imitarle?

I migliori stivali camperos da comprare subito

Voglia di camperos, ma non sai da dove partire? Allora inizia dal modello “base” di queste scarpe così trendy. Con tacco squadrato e punta, questi stivali sono perfetti da abbinare in tantissimi modi. Così comodi che te ne innamorerai e disponibili ad un prezzo conveniente (meno di 40 euro). L’ideale per iniziare a sperimentare in autunno con i camperos!

IF Fashion Stivali Cowboy Camperos black da donna a punta

Perfetti per la mezza stagione, da abbinare a gonne e vestitini con le gambe nude – tempo permettendo – per godersi gli ultimi scampoli d’estate, gli stivali texani traforati sono favolosi! Quelli firmati Queen Helena in marrone sono in ecopelle, elegantissimi e morbidi.

Fra i modelli più amati dalle fan dei camperos ci sono quelli con il risvolto, diventati un trend viralissimo su Instagram e TikTok fra le fashioniste. Con chiusura pull on e ghetta, sono perfetti da utilizzare in ogni stagione e da sfruttare per creare tanti look.

E se vuoi esagerare prova lo stivale cowboy con maxi gambale, sfoggiato da tantissime star nostrane e celebrity internazionali. Su Amazon trovi questo modello in tanti colori, ma il nostro preferito è quello black con tacco alto.

Non c’è niente che richiami il fascino del vecchio West come le frange che in autunno tornano di moda. Gli stivali texani con frange sono perfetti per reinterpretare questo trend: etnici, morbidi e comodi, ma soprattutto alla moda. Da non perdere! Grazie anche al prezzo convenientissimo: meno di 25 euro!

Se adori lo stile retrò non puoi perderti gli stivali texani ricamati. Dal sapore vintage e in beige, sono curati nei minimi dettagli e offrono comfort nella camminata, consentendoti di indossare scarpe alla moda per tutto il giorno senza sforzi.

Offerta Stivali Cowboy ricamati Camperos beige con ricami

Hai voglia di osare? Allora prova le declinazioni più particolari degli stivali camperos. Su Amazon puoi trovare tantissimi modelli con colori e rifiniture fuori dal comune, prendendo ispirazione dallo streetstyle. Prova, ad esempio, gli stivali texani a punta e con disegno di fiamme black&beige.

O la versione bianca, con tacco a blocco e gambale ricamato per sentirti una vera principessa cowboy!

Offerta Stivali Cowboy bianchi e alti Camperos bianchi con ricamo sul gambale

Adoriamo anche la versione rosa, argento e black, per sentirti una vera bad girl, ma con stile. A metà polpaccio e in pelle, sono quello che ti serve per non passare inosservata.

Stivali Cowboy colorati Camperos a metà polpaccio colorati

Ma i nostri preferiti restano i campersos in suede e blu, con frange laterali e una calzata confortevole per sfoggiare le tue scarpe preferite per tutto il giorno.

Stivali Cowboy azzurri con frange Camperos scamosciati e colorati con frange

Fra i modelli di camperos più eccentrici (e che adoriamo) ci sono quelli decorati con motivi di girasole. Degli stivali texani che ti consentono di portarti dietro un po’ di sole dell’estate anche in autunno. I colori caldi consentono di creare tanti abbinamenti stupendi sia per il giorno che per la sera.

Attenzione però, perché i camperos non sono solo alti, ma si possono declinare anche in modelli di stivale basso. Adoriamo, ad esempio, gli stivali texani di Generico, in suede e declinati in tantissimi colori super eleganti.

Se vuoi osare punta sul modello con frange, dal sapore retrò e chic. Hanno un tacco comodo e sono l’ideale per aggiungere un tocco di meraviglia a qualsiasi look.

Come abbinare gli stivali camperos

Come abbinare gli stivali camperos senza cadere nel cliché del cowboy? Per affrontare la giornata con stile e sfoggiare i tuoi boots in modo raffinato e chic opta per un tailleur giacca e pantalone con un taglio rilassato. Non dimenticare una t-shirt bianca e crea un risvolto sui pantaloni per lasciare intravedere la punta degli stivali in modo discreto.

Il look più furbo? Resta come sempre quello con la gonna lunga. Sceglila con spacco e fluida oppure plissé, assicurandoti che sfiori le caviglie per non nascondere gli stivali. Abbina una canotta basic o una camicia morbidissima e sbottonata per un’aria chic e ultra rilassata. Per un look ispirato allo stile Coachella opta per una gonna mini. Scegli un modello svasato, in pelle oppure in denim, ma se preferisci puoi sfoggiare anche un modello con rouches o a palloncino.

Un grande classico però restano i camperos abbinati con i jeans. Punta, ad esempio, su jeans con risvolto e a vita alta oppure su modelli a sigaretta o sui classici baggy jeans per un effetto vintage favoloso. Sopra scegli camicie morbide e blazer maschili oppure un maglione cropped. E la sera? L’abbinamento che ci piace di più è quello con lo slip dress, meglio se in seta lucida o raso. Un abito che cade sul corpo, morbido e leggero, avvolgendo le forme senza costringerle, ma soprattutto crea un contrasto perfetto sugli stivali strutturati. E se l’aria fredda dell’autunno arriva ti basterà indossare una giacca sartoriale.

