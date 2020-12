Ligabue, chi sono i figli Lorenzo Lenny e Linda

editato in: da

Nonostante l’enorme successo che lo ha travolto ormai tanti anni fa e la conseguente notorietà che si è abbattuta su di lui, Luciano Ligabue ha sempre preferito lasciare la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori. Ma non ha potuto comunque nascondere al mondo i suoi due gioielli più preziosi, i figli Lorenzo Lenny e Linda.

Il rocker di Correggio ha avuto due importanti relazioni sentimentali, ciascuna delle quali è stata coronata dall’arrivo di un figlio. Ligabue è convolato a nozze una prima volta nel 1991: è in quell’occasione che ha sposato Donatella Messori, che aveva conosciuto diversi anni prima, quando ancora la sua carriera era agli esordi. Poi il successo è arrivato, e ben presto la coppia ha deciso di allargare la famiglia. Il primogenito del cantautore, Lorenzo Lenny Ligabue, è nato nel 1998 e ha ereditato il talento del papà.

Proprio come Luciano, ha iniziato a mostrare una grande passione per la musica quando era ancora molto piccolo. In una lunga intervista a Vanity Fair, il rocker aveva rivelato: “Già a due anni teneva il tempo dei Nirvana con le bacchette, ha molto più orecchio di me”. Appassionato di heavy metal e dotato di una grande abilità con gli strumenti, Lenny si è dato da fare sia con la batteria che con la chitarra, e ha persino accompagnato il padre in alcuni dei suoi successi. Ormai il giovane sembra lanciato verso una carriera musicale, e Luciano non potrebbe esserne più orgoglioso.

Dopo la fine del suo matrimonio con Donatella, il cantautore ha conosciuto l’attuale moglie Barbara Pozzo, sua ex fisioterapista. I due si sono sposati nel 2013, dopo tanti anni d’amore. Ed è da lei che Luciano ha avuto la sua secondogenita, la giovanissima Linda, nata nel 2004. Anche per lei, l’artista ha splendide parole: “È vanitosa, molto popolare tra le amiche” – l’ha descritta Ligabue, parlando di una ragazzina dal carattere vivace e brillante.

Curioso un dettaglio che emerge nella scelta dei nomi dei suoi figli: Ligabue ha infatti rivelato di aver optato per Lorenzo e Linda, volendo che entrambi iniziassero con la lettera “L”. Una “tradizione” di famiglia che deriva da suo nonno, il quale era convinto che tutto ciò portasse fortuna.

“Ne avrei voluti altri, di figli. Li amo” – ha confidato Luciano Ligabue, sempre a Vanity Fair. Ma la vita gli ha riservato un dolore enorme, a causa degli aborti che hanno vissuto sia Donatella che la sua attuale moglie: “Ne ho persi tre, due nel passato e uno pochi anni fa da Barbara, che era al sesto mese di gravidanza. Un lutto straziante, che non trova casa, seppur in pochi lo considerino un vero lutto”.