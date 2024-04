Fonte: IPA L'attrice Maia Reficco

La riservatezza di Leo Gassmann è proverbiale, specialmente per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale. Risalgono a ben quattro anni fa le ultime indiscrezioni a proposito del suo presunto flirt con Enula Baregg, artista che avevamo visto esibirsi durante un’edizione di amici, che sembravano confermate da alcuni scatti rubati un anno dopo. Adesso, ancora una volta, sono proprio degli scatti rubati a rivelare il suo nuovo, presunto amore: si tratterebbe dell’attrice Maia Reficco, conosciuta per aver preso parte al reboot di Pretty Little Liars.

Maia Reficco, attrice e cantante di fama internazionale

Classe 2000, Maia Reficco è nata a Boston ma dall’età di 7 anni ha vissuto a Buenos Aires, città d’origine dei suoi genitori. Sin da bambina ha coltivato la sua grande passione per la musica, studiando con grande impegno canto ma anche musica. Possiamo dire che sia una polistrumentista: suona pianoforte, chitarra, ukulele, sassofono. Una vocazione naturale quella per il canto che ha perfezionato studiando a Los Angeles con il vocal coach Eric Vetro, celebre per aver seguito star del calibro di Camila Cabello, Shawn Mendez, Ariana Grande ma anche grandi attori di Hollywood come Ryan Gosling e Austin Butler.

È anche grazie alla sua grande passione per la musica che nel 2017 è stata scelta per interpretare Kally, protagonista della serie TV Kally’s Mashup, ruolo a cui sono seguiti nel 2019 quelli nel cortometraggio Sometimes I Feel Like Dying diretto da Talo Silveyra e nello show Club 57, serie televisiva italo-americana prodotta da Rainbow con Nickelodeon e Rai Ragazzi. Tra le ultime esperienze di Maia Reficco ricordiamo il reboot della serie cult Pretty Little Liars, in cui è stata scelta per interpretare il ruolo di Noa Olivar e, ancora in lavorazione, il film di Netflix Strangers, in cui recita al fianco di Camila Mendes, Maya Hawke e Sophie Turner.

Leo Gassman e Maia Reficco, un nuovo amore

Se è vero che la recitazione le sta donando molte soddisfazioni, d’altro canto la bella Maia non ha mai abbandonato la sua passione per la musica. Tra il 2020 e il 2021 ha pubblicato tre singoli – Tuya, De Ti e Tanto Calor – tutti in spagnolo, ottenendo un discreto successo.

Sembra che proprio la passione per la musica le abbia permesso di incrociare nel suo cammino Leo Gassmann, figlio (e nipote) d’arte che ultimamente abbiamo potuto apprezzare nel film dedicato a Franco Califano, in cui interpretava il cantautore romano da giovane. È noto che, oltre a fare l’attore, Leo Gassmann sia principalmente un cantante. È di nuova uscita il singolo Take That, scritto a quattro mani con Marco Rissa dei TheGiornalisti e che anticipa le prime date del suo tour, che probabilmente porterà sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma.

La coppia non ha mai confermato (né smentito) la love story e non è chiaro quando abbiano iniziato a frequentarsi, ma le foto rubate dal settimanale Chi non sembrano lasciar spazio ad alcun dubbio. Leo Gassmann e Maia Reficco si godono qualche momento insieme, lasciandosi andare ad abbracci e tenerezze. Un atteggiamento che sembra inequivocabile, testimonianza di un amore (forse) appena sbocciato e che la giovane coppia preferisce tenere al riparo dai riflettori. Almeno per il momento.