Leo Gassmann è tornato a regalarci la sua musica. Classe 1998 e con un cognome importantissimo da portare sulle spalle, il giovanissimo cantautore continua la sua carriera musicale dopo la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020 e la partecipazione al festival come big nel 2022. Dammi un bacio Ja è il suo nuovo singolo: una canzone che parla d’amore, scelta come parte della colonna sonora della fiction Rai Un professore 2.

“Dammi un bacio Ja”: significato della canzone di Leo Gassmann

Dammi un bacio Ja, il nuovo singolo di Leo Gassmann, arriva dopo nove mesi dalla sua apparizione a Sanremo che lo ha visto diciottesimo in classifica con il brano Terzo cuore, ed è il proseguo di una collaborazione con Marco Rissa, ex componente dei Thegiornalisti. Il nuovo brano del cantante figlio di Alessando Gassmann racconta la storia di due persone ancora innamorate dopo tempo: il racconto della vita quotidiana, di un rapporto che si è trasformato, ma di un amore che, in ogni caso, resta eterno.

Un brano uscito dal cassetto anche grazie alla seconda stagione della fiction Un professore:“Era rimasto nel cassetto fino a quando il regista Alessandro Casale, da sempre fan della mia musica, non mi ha contattato per realizzare una canzone inedita. Mi è subito venuto in mente questo brano che parla di un amore che cambia nel tempo, ma rimane eterno. Parla di ragazzi, di Roma, del traffico, di una relazione con una ragazza che porta entusiasmo e voglia di vivere. I temi molteplici del testo si sposano benissimo con la storia narrata nella serie Rai e di cui sono fan.” Ha raccontato.

La scelta di pubblicare il singolo il 17 novembre non è casuale: il brano, infatti, è stato inserito nella colonna sonora della seconda stagione della serie tv, in cui il padre del cantante, Alessandro Gassmann, tornerà a recitare nei panni del professore Dante Balestra: un ruolo molto amato dall’attore, che però sostiene che, nella vita reale, non potrebbe mai fare il professore. La prima puntata era prevista il 16 novembre, poi slittata per via delle ATP Finals. Il cantante, parlando del pezzo, ha raccontato: “A questo progetto tengo tantissimo: ho avuto un professore di filosofia che mi ha cambiato la vita. L’insegnante è una figura professionale tra le più importanti e l’istruzione è un diritto fondamentale a cui purtroppo ancora oggi non tutti hanno accesso. Realizzo, infine, un mio grande desiderio: quello di firmare una colonna sonora”.

“Dammi un bacio Ja”: testo della canzone

Ti ricordi quella sera

Da leoni tipo Super Quark

Manco in gita con la scuola

Come due pischelli al loro primo frigobar

Stanotte, stanotte ma tu di che razza sei

Sei la solita pantera

Pronta a uscire anche stasera

Vuoi salvarmi dal divano

e dalla terza età

Io che cerco un’altra scusa

La partita, il mal di schiena

Con il traffico di Roma

ci serve una smart

Ma tu non ti arrendi mai

Lampi nella stessa nuvola

Un giorno rasserenerà

Dammi un bacio, ja

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta una vita normale

A me basta, basta che mi vieni a salvare

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta

il mio respiro sul cuore

A me basta, basta che mi vieni a svegliare

E ci immagino da vecchi su una moto

Indosserò gli occhiali per metterti a fuoco

Chissà se smetterai di correre un minuto

Sei un fiume XXX facciamo, dai facciamo

XXX

Facciamo l’alba in discoteca

Facciamo sette e mezza notte

Al compleanno di un’amica

A Pigneto c’è un cinema, un teatro, una mostra

O una serata a casa nostra

Lampi nella stessa nuvola

Un giorno rasserenerà,

Dammi un bacio, ja

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta una vita normale

A me basta, basta che mi vieni a salvare

Non lo so,

Baby non lo so

a volte vorrei dirtelo

non ti basta, basta

il mio respiro sul cuore

a me basta, basta che mi vieni a svegliare

Portami fuori, dai facciamo festa

Prima che scoppi una stupida guerra

Chissà se sopravviveremo senza

Un giradischi con una birra

E dammi un bacio a stampo sulla guancia

Che si parte coi sensi di colpa

E vieni sotto le coperte svelta

Una vita intera non ci basta

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta una vita normale

A me basta, basta che mi vieni a salvare

Non lo so,

Baby non lo so

A volte vorrei dirtelo

Non ti basta, basta

il mio respiro sul cuore

A me basta, basta che mi vieni a svegliare

Non lo so, baby non lo so

Non lo so, baby non lo so

Non lo so, baby non lo so