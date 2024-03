Benji, testo e significato del nuovo brano di GrenBaud

Fonte: IPA GrenBaud

Partito dalle piattaforme digitali e approdato a Sanremo Giovani, GrenBaud è una delle giovani promesse del panorama musicale italiano. Il suo ultimo singolo si chiama Benji, e da voce a un bambino con una storia molto particolare.

“Benji”, significato della canzone di GrenBaud

Classe 2001, GrenBaud, nome d’arte di Simone Buratti, ha iniziato ad avvicinarsi alla popolarità dopo essere diventato virale su TikTok, YouTube e Twitch: da lì, è diventato ben presto uno degli streamer italiani più seguiti. Molto amante della musica, il ragazzo ha partecipato a Sanremo Giovani, la competizione che apre le porte al Festival di Sanremo insieme ai big.

Proponendo il singolo Mama, il cantante non è riuscito a rientrare tra gli artisti scelti, ma ora ha deciso di pubblicare Benji, la canzone che avrebbe voluto portare sul palco del teatro Ariston. Una storia toccante, in cui il cantante presta la voce a chi non può parlare per sé: un brano che racchiude un avvenimento che pare essere parte integrante della vita personale del cantante.

Parlando del pezzo sul suo canale Instagram GrenBaud ha raccontato: “Non saprei da dove iniziare per raccontarvi questa storia, ma credo per fortuna di essere stato abbastanza esaustivo con la musica. Benji è il titolo del brano che avrei portato a Sanremo 2024. Benji è un bambino piccolo, che nasce e dopo poco tempo lascia questo mondo. Benji si rivolge direttamente a Dio, si domanda del perché di tante cose. Ho scritto questo brano tanti anni fa, quando per pochi mesi non sono stato figlio unico. E questo brano lo dedico a te.”

“Benji”, testo della canzone di GrenBaud

Mi chiamo Benji e questa vita non l’ho vista mai

Almeno guardami negli occhi se ti parlo, dai

Non mi piace che io ricordi solo del dolore

Ridammi gli occhi di chi ha pianto chiamandomi “amore”

Con quale faccia non mi degni neanche di uno sguardo

Sai che ti pregava mamma, nonna e pure babbo

Ora nelle loro lacrime stanno affogando

Dagli un braccio perché, no, non aspettano altro

E io ho capito che a ‘sto gioco non posso giocare

Perché la mia vita passa e io la sto a guardare

Da lontano come il sole, come quella stella

Vedo più vicino loro che non la mia terra

Dimmi perché non è facile, eh

Voglio viver le miе pagine, eh

Senti quеllo, dai, ma quanto si lamenta

Che si bagna con la pioggia mentre sto nella tempesta

Come

Dimmi, come

Posso guardarli lamentarsi dei guai, che

Questa vita non mi tornerà mai

Dammi la voce

Urlo l’amore

Papà, sei un duro, so che ce la farai, eh

Mamma, ti giuro, non ti lascerò mai

Troppo che piove

Non vedo il sole

Vedo il mio spettro, pare così distante

Caro Dio, non mi scordare, non voltare le spalle o impazzirò

Quando dopo ho visto nonno era così vissuto

Mi reggeva, ma la schiena gli chiedeva aiuto

Voglio essere il bastone, non il peso in spalla

Invece sono la condanna della sua vecchiaia

Perché quando m’ha tenuto m’ha detto: “Buongiorno”

Sorridendo ha detto: “Benji, benvenuto al mondo”

Cosa posso dirgli io? Cosa può lui?

Parla, stronzo, o dammi modo di schiarire i bui

Ti ho scritto ‘sta lettera del cazzo, sì, dirai: “Vabbè

Vabbè, cosa posso fare, dai”

Ne discuterai coi santi mentre torno su una nuvola

A guadare un film che non finisce mai

Come

Dimmi, come

Posso guardarli lamentarsi dei guai, che

Questa vita non mi tornerà mai

Dammi la voce

Urlo l’amore

Papà, sei un duro, so che ce la farai, eh

Mamma, ti giuro, non ti lascerò mai

Troppo che piove

Non vedo il sole

Vedo il mio spettro, pare così distante

Caro Dio, non mi scordare, non voltare le spalle o impazzirò

Uoh-oh-oh-oh, oh-oh-oh

Uoh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh

Dammi la voce

Urlo l’amore

Papà, sei un duro, so che ce la farai, eh

Mamma, ti giuro, non ti lascerò mai