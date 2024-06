Storie brevi, testo e significato della canzone di Annalisa e Tananai

Annalisa e Tananai insieme con "Storie brevi", la canzone che ha tutte le carte in regola per farci emozionare tutta l'estate

Un’amicizia che dura da tempo quella tra Annalisa e Tananai, ora consolidata in un duetto che in molti stavano aspettando. Dopo qualche piccolo indizio sui social, tra una frase di troppo a un concerto e qualche gatto nero sotto un post, due delle voci più amate del panorama italiano hanno finalmente annunciato Storie brevi, il brano che entra ufficialmente nella lista di canzoni pronte a diventare hit dell’estate 2024. Scopriamo testo e significato.

“Storie brevi”, significato del brano di Annalisa e Tananai

Una collaborazione sperata, attesissima, ora divenuta realtà. Un piccolo spoiler era già stato fatto durante la prima data all’Arena di Verona del tour di Annalisa: ospite acclamatissimo, Tananai aveva cantato Tango, il brano portato a Sanremo, insieme ad Annalisa, e aveva chiuso la performance dicendo: “Sarebbe bello fare una canzone insieme un giorno”.

Una frase detta quasi per scherzo, poi confermata tramite un post social il 30 maggio: una loro foto in bianco e nero per annunciare l’uscita di Storie brevi il 5 giugno. Poi, domenica 2 giugno, durante Road to Battiti, i due hanno deciso di cantarla in anteprima scatenando l’euforia del pubblico.

La canzone, che mixa perfettamente le loro voci, racconta una connessione tra due persone, molto diversa rispetto a quelle cha si ha in quelle storie troppo brevi. Due persone che sono impegnate, si paragonano a gatti neri chiusi in quattro mura mentre gli altri sono al mare. Un testo profondo con un tocco di malinconia, che risuona perfettamente nel cuore di chi lo ascolta, anche grazie alle incredibili voci dei due cantanti.

“Sono stata io a chiamarlo, avevo veramente voglia di fare quella canzone insieme a lui da tanto tempo e finalmente è successo.” Ha raccontato Annalisa a Tv Sorrisi e Canzoni. Un duetto che sarà difficile da togliersi dalla testa.

“Storie brevi”, testo della canzone di Annalisa e Tananai

Sembra l’agosto del ’96

Questa mattina tutti sanno che love is in the air

E tu sei un po’ finto borghese

Ma comunque ci capiamo, ed è rarissimo per me

Rarissimo

Mi fai mancare l’aria

Quando mi rispondi

mi fai saltare in aria

Come gli ecomostri

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Va che bella luna hollywoodiana

Io e te, quattro mura

Una persiana chiusa, chi ci ammazza?

Qualche dipendenza che ci manca

Assaggia

In fondo, perché no?

Potrebbe farci male un tot

È vero che in ta–

Ta-ta-ta-ta-tanti hanno il cuore di plastica

Ma gli altri, tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutte storie brevi

Tutti sono al mare e noi no

Abbiamo troppe cose in ballo

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre

Sarà che questo mare mi agitava

E I’ve been missing you, e lo stesso te

Finiranno, sono tutte storie brevi le altre

You got me feeling strano

Voliamo piano piano nel blu

Come i tuoi Levi’s

Noi, due gatti neri

Tutte storie brevi, le altre