Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Alvin e Ilary Blasi conducono Battiti Live

Si rinnova l’appuntamento con Battiti live, la kermesse canora di Radionorba che dal 2024 ha cambiato conduzione. Al timone della manifestazione c’è infatti Ilary Blasi con Alvin, il suo storico invitato all’Isola dei Famosi, ed è qui che l’abbiamo vista completamente diversa rispetto alle trasmissioni che ha presentato negli ultimi anni. La conduttrice romana ha infatti ritrovato il sorriso dopo la separazione da Francesco Totti ed è finalmente pronta per nuove sfide.

Le anticipazioni del 22 luglio

Tutta la musica più ascoltata delle ultime settimane e una conduzione davvero speciale, affidata a una splendida Ilary Blasi con Alvin. Cornetto Battiti Live non delude le aspettative e, con la promozione su Canale5, è diventato più forte che mai. Certamente grazie a un’organizzazione curata nei minimi dettagli che non ha lasciato niente al caso e a un team che permette il successo di ogni tappa.

La serata si svolge come un vero e proprio festival, quasi in memoria dei tempi andati, con i vari artisti ospiti che si alternano sul palco. I nomi sono quelli più richiesti di quest’estate 2024 che, tra featuring e grandi tormentoni, sono i responsabili della migliore musica dei tempi recenti. Grande attesa per Gabry Ponte, una vecchia e gradita conoscenza dello show e pronto a far ballare l’intera piazza.

La scaletta di Battiti Live 2024

Sono attesi i nomi più importanti della musica del momento. Ilary Blasi presenta Angelina Mango, Mahmood, Fedez, Emis Killa, Annalisa, Tananai, Orietta Berti, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Geolier, Petit, Gabry Ponte, Mr Rain, Sophie And The Giants, Clara, Anna, Alfa, Fabio Rovazzi, bnkr44, Icy Subzaero, Il Pagante, Maninni, SLF e Zerb. Ad accompagnare il pubblico è invece la voce dei social, Rebecca Staffelli, che quest’anno ha preso il posto di Maria Sole Pollio. La speaker radiofonica scende infatti in platea per raccogliere il sentiment dei fan e per le domande di rito ai moltissimi artisti sul palco.

Non mancano infatti i protagonisti di quest’estate caldissima, a partire da Angelina Mango che dopo Sanremo non ha fatto che accrescere l’interesse del pubblico attraverso la sua musica mai banale. E ancora Annalisa e Tananai, in radio con il tormentone Storie Brevi, Fedez con Emis Killa e Mahmood, che ha perfino improvvisato un balletto sulle spiagge sarde coi suoi cugini al ritmo di Ra Ta Ta.

Immancabile poi anche il palco on the road, dal quale si esibisce Alessandra Amoroso. L’artista di Galatina, che qui gioca in casa, è tornata alla musica con la partecipazione al Festival di Sanremo in Fino a qui e successivamente col featuring con BigMama in Mezzo Rotto. Nella puntata del 22 luglio, si esibisce sul palco speciale che 7 giorni fa era stato occupato da Elodie.

Quando va in onda Battiti Live

La nuova puntata di Battiti Live va in onda su Canale5 dalle 21,30 e in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La regia è affidata a Luigi Antonini mentre il corpo di ballo è composto dai ragazzi di Amici di Maria De Filippi.