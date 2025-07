Anticipazioni Cornetto Battiti Live, la scaletta e gli ospiti del 14 luglio

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi e Alvin a "Cornetto Battiti Live"

Lunedì 14 luglio, in prima serata, torna su Canale5 il secondo appuntamento con Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana. Non è solo musica ma un vero e proprio rituale che ogni anno celebra la stagione più libera e spensierata, mettendo in scena un’energia che unisce generazioni e gusti musicali. Dal palco mozzafiato affacciato sul mare di Molfetta, la conduzione di Ilary Blasi e Alvin, affiancati dalla new entry Nicolò De Devitiis, guiderà il pubblico in una serata che si preannuncia imperdibile. Ma chi sono gli ospiti de 14 luglio?

Cornetto Battiti Live, le anticipazioni del 14 luglio

Chi salirà sul palco? Una domanda che tutti si fanno mentre il sole tramonta e le luci si accendono sul lungomare. Ecco che Cornetto Battiti Live risponde con una line-up che è un vero e proprio viaggio nel cuore della musica italiana e internazionale. Ci saranno i travolgenti The Kolors, la delicatezza urbana di Alfa, il carisma di Annalisa, e il sound esplosivo dei Boomdabash.

Ma non finisce qui: la regina ribelle Loredana Bertè porterà la sua voce unica, Ermal Meta e Olly aggiungeranno un tocco di leggerezza, mentre Lorella Cuccarini duetterà con Riki in un incontro generazionale che incuriosisce. E poi Fedez con la giovane Clara (si dice addirittura che sia in atto un possibile flirt tra i due artisti), i ritorni di Benji & Fede, la presenza immancabile di Tananai, il flow di Capo Plaza, il groove di Gabry Ponte, e la raffinatezza di Serena Brancale. Una scaletta che non concede pause, arricchita da momenti on the road dalle città di Trani e Giovinazzo, portando la musica tra la gente, nelle piazze, sulle strade.

Cornetto Extra Battiti, il dietro le quinte

Dietro ogni nota, ogni coreografia, ogni applauso c’è un mondo che il pubblico ha voglia di conoscere. Per questo, da questa settimana, dal lunedì al venerdì alle 14,40 su Italia 1, parte Cornetto Extra Battiti. Un appuntamento quotidiano guidato da Nicolò De Devitiis, che porta dietro le quinte dello show per svelare il lato più umano e spontaneo degli artisti: chiacchiere tra un soundcheck e un selfie, confessioni inaspettate, risate fuori copione.

Il backstage diventa così un’estensione dello spettacolo, il diario segreto di un’estate che corre veloce ma che, proprio per questo, merita di essere raccontata anche nei suoi momenti più intimi. La vera novità di quest’anno è poi la presenza della Iena De Devitiis, abituato ad andare in giro per scovare artisti e talenti oltre che a metterci un po’ della sua verve, che è quella per la quale si sta facendo apprezzare negli ultimi tempi.

Quando e dove vedere Cornetto Battiti Live

La nuova serata di Cornetto Battiti Live con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin va in onda il 14 luglio, su Canale5, e in contemporanea sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social attraverso le clip che vengono rilasciate sui profili ufficiali e con i commenti degli utenti che, ogni settimana, esprimono le loro preferenze per gli artisti presenti sul palco.