Anticipazioni Cornetto Battiti Live, gli ospiti di Ilary Blasi e Alvin del 28 luglio

Lunedì 28 luglio, Canale5 propone una delle serate più attese dell’estate televisiva. Va infatti in onda il quarto appuntamento con Cornetto Battiti Live, l’evento musicale che da anni anima la stagione calda con le voci più amate della musica italiana e internazionale. La conduzione, affidata all’inedita coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, con il supporto dell’inviato Nicolò De Devitiis, è il fiore all’occhiello di quest’edizione della manifestazione che ormai da anni viene ospitata dalle Reti Mediaset.

Cornetto Battiti Live, le anticipazioni del 28 luglio

La suggestiva piazza di Molfetta, con il suo suggestivo affaccio sul mare, si trasforma ancora una volta in un’arena a cielo aperto dove la musica si mescola con l’atmosfera estiva del Sud. Il format collaudato della manifestazione prevede esibizioni sul palco centrale e collegamenti on the road da altre località pugliesi come Andria, Taranto e Manfredonia, regalando così un racconto musicale dinamico e che coinvolge anche lo sguardo, scelta non scontata per il pubblico da casa che così può immergersi anche nei luoghi che ospitano la kermesse.

A sfilare sul palco di questa puntata, un parterre di nomi di prim’ordine. A partire da Gigi D’Alessio, veterano della melodia popolare italiana, fino ad Alfa e The Kolors, portavoce della nuova generazione pop, passando per Cristiano Malgioglio, sempre pronto a sorprendere con il suo stile inconfondibile e che ha riscoperto in questi anni, in cui ha ottenuto un nuovo spazio sul palco.

Fedez e Clara, attesissimi dal pubblico più giovane, poi Luchè e Boomdabash arricchiranno la scaletta con sonorità urban e reggae. Non mancheranno performance d’autore, come quelle di Tiromancino e Venerus, che si contraddistinguono per originalità e ricerca musicale. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti, come ogni settimana, mentre gli extra dal retro palco sono raccontati da Nicolò De Devitiis, grande new entry di questa stagione. La Iena è anche la voce del pubblico, che raggiunge per raccogliere le impressioni a caldo che derivano dalle diverse esibizioni che si alternano sul palco.

Gli altri ospiti

Il palco sarà poi animato da artisti amatissimi dal pubblico dei talent, come Sarah Toscano, Mida, Petit e LDA, provenienti da Amici, che condivideranno la scena con nomi consolidati quali Carl Brave, Levante, Alexia e Francesca Michielin. A completare il cast, anche Michele Bravi, Aka7even, Gabry Ponte, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Coco, Sal Da Vinci, Settembre, FUCKYOURCLIQUE, Vida Loca, Chiamamifaro e Luk3.

Ad accompagnare le esibizioni, un corpo di ballo particolarmente scenografico, arricchito dalla presenza degli allievi di Amici di Maria De Filippi, che aggiungeranno movimento e teatralità alle performance, trasformando ogni canzone in un vero e proprio numero spettacolare.

Quando e dove vedere Cornetto Battiti Live

La nuova puntata della manifestazione canora in onda su Canale5 è trasmessa dalle 21,30 circa sull’ammiraglia di Mediaset, dopo La Ruota della Fortuna. Lo show è visibile in contemporanea sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Non solo. Come ogni settimana, le clip della serata torneranno al centro del dibattito social, con i commenti e le opinioni del pubblico che segue da casa.