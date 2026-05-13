Kate Middleton, l’arrivo a Reggio Emilia: prime foto e incontri

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton a Reggio Emilia

Kate Middleton è in Italia per due giorni, dal 13 al 14 maggio. Il primo appuntamento della Principessa del Galles è per oggi presso il Municipio di Reggio Emilia dove la folla è cominciata ad affluire.

Kate Middleton, l’arrivo a Reggio Emilia

Kate Middleton è arrivata su un auto scura come previsto all’ora di pranzo presso il Municipio di Reggio Emilia e alla sala del Tricolore dove dovrebbe ricevere un prestigioso premio. La Principessa è stata ricevuta in piazza dal sindaco Marco Massari e dal prefetto Salvatore Angieri che la attendevano sotto il colonnato del Municipio.

Kate è apparsa sorridente e davvero felice di essere in Italia. È stata impeccabile come sempre e davvero molto disponibile con tutti.

Ovviamente ha fatto le foto di rito con le autorità locali. La Principessa si è ritagliata anche un momento per salutare le persone che sono accorse a vederla di persona, ma anche per incontrare alcune classi di due scuole di Reggio Emilia, per un totale di 50 bambini, come riporta La Gazzetta di Reggio Emilia.

Kate Middleton, il tailleur pantaloni azzurro di Edeline Lee

Kate ha scelto per il suo primo appuntamento a Reggio Emilia, come previsto, un tailleur pantaloni, ormai diventato il suo look da working girl preferito.

Chiaramente ha optato per una versione primaverile, presentandosi con un completo azzurro, firmato Edeline Lee, composto da una giacca monopetto e pantaloni a palazzo. Sotto il blazer, Kate ha indossato una camicia bianca con scollo a sciarpa.

Getty Images

Kate Middleton, la folla in visibilio

Già diverse persone si sono radunate in piazza, prima dell’arrivo di Kate, per occupare i posti migliori nella speranza di stringere la mano o farsi un selfie con Kate, come dimostrano le prime foto scattate in città.

IPA

Kate ha voluto fortemente questo viaggio, come ci ha spietato Francesco Profumo, Presidente di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi ETS, per poter approfondire i principi del Reggio approach, metodo educativo riconosciuto a livello internazionale.

Getty Images

La Principessa a Reggio Emilia ha inoltre la possibilità di sperimentare in prima persona l’affetto che anche l’Italia ha nei suoi confronti, al di là dell’istituzione monarchica di cui fa parte.

IPA

La dimostrazione è la folla che si è radunata in piazza a Reggio Emilia con cartelli pieni d’amore per lei, bandiere inglesi e look che ricordano lo stile britannico.

Getty Images

I più fortunati hanno una vista privilegiata sul Municipio, potendosi affacciare dalle finestre che danno sulla strada dove passa Kate. Anche se sicuramente non hanno l’opportunità di stringerle la mano.

In aggiornamento