Kate Middleton parla italiano coi bambini. “Eleganza stratosferica”

Kate Middleton si rivolge ai bambini in italiano e si presenta con un nome diverso dal solito. Mentre tutti sono conquistati dal suo fascino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton incanta l’Italia, il dettaglio nascosto del magnifico tailleur

Kate Middleton ha conquistato letteralmente l’Italia: le è bastato un solo giorno per affascinare tutti e non solo grazie al suo look. Ma non è finita qui. Infatti, oggi 14 maggio la Principessa del Galles ha un fitto programma di visite prima di ripartire per Londra. Si vocifera che abbia cenato il 13 maggio anche con il patron di Max Mara.

Kate Middleton parla italiano e si presenta con un nuovo nome

Nel suo primo giorno a Reggio Emilia, Kate Middleton è stata accolta da una folla festante. Ad attenderla in Piazza Camillo Prampolini, dove si trova il Municipio, non c’erano solo le autorità, ma anche una cinquantina di bambini di alcune scuole locali.

Come è noto, la Principessa del Galles si trova in Italia proprio per apprendere i principi educativi del rinnomato Reggio Children, come ci è stato spiegato dal Presidente dell’istituzione, Francesco Profumo, che ha visitato nel pomeriggio del 13 maggio, prendendo parte anche a dei laboratori. Dunque, Kate non poteva certo ignorare i suoi piccoli fan e così è andata verso di loro per salutarli.

Come sempre, la Principessa si è piegata sulle gambe per poter parlare coi bambini guardandoli alla stessa altezza. E con stupore dei presenti si è rivolta loro in italiano.

Kate ha detto loro: “Parlo un po’ di italiano. Come vi chiamate?”. Poi si è presentata, modificando leggermente il suo nome. Infatti, invece di dire Catherine, ha detto all’italiana: “Io sono Caterina”.

Un ragazzino particolarmente impertinente ha colto l’occasione per scattare la foto perfetta con la futura regina. Mentre Kate chiacchierava con altri ragazzi, lui ha guardato dritto nell’obiettivo e si è messo in posa con un dito sulla guancia.

La Principessa del Galles era magnifica con un tailleur pantaloni azzurro di Edeline Lee. Sebbene il brand sia canadese, il colore è un chiaro omaggio all’Italia. Il look di Kate è stato definito di una “eleganza stratosferica”.

Kate Middleton, il programma del 14 maggio

Kate resta in Italia anche oggi 14 maggio. La Principessa del Galles ha in programma almeno due tappe. La prima è la visita a una scuola d’infanzia dove sono previsti colloqui con insegnanti, pedagogisti e bambini. In questo modo la moglie di William intende sperimentare di persona i metodi del Reggio Approuch, per poterli adottare nel suo programma Shaping Us, dedicato all’infanzia.

Successivamente, è attesa al Centro di riciclaggio creativo Remida di via Flavio Gioia, un progetto nato nel 1996 all’interno di un progetto educativo che coinvolge i nidi e le scuole dell’infanzia. Dopo il pranzo, che dovrebbe svolgersi sulle colline parmensi, Kate ritorna in Inghilterra.

Stando a indiscrezioni riportate dalla Gazzetta di Reggio, mercoledì 13 maggio la Principessa del Galles ha concluso la giornata con una cena insieme a diversi commensali tra cui Luigi Maramotti, patron di Max Mara, presso la tenuta Venturini Baldini.

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