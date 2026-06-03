Alba Parietti, il costume verde intero a 64 anni (e il segreto dei tacchi a spillo)

A 64 anni Alba Parietti su Instagram è favolosa e sfoggia un costume interno che esalta la sua bellezza.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alba Parietti

Bella, anzi bellissima: Alba Parietti a 64 anni è ancora sulla cresta dell’onda e su Instagram sfoggia un costume verde intero che mette in evidenza il suo corpo scolpito.

Alba Parietti in costume intero su Instagram

A 64 anni la conduttrice, attrice e showgirl non ha perso nemmeno un pizzico del suo fascino ed è davvero favolosa. Ce lo dimostra superando la prova costume in modo impeccabile, grazie ad un costume intero vere, indossato con i tacchi alti.

Alba Parietti ha pubblicato su Instagram alcune foto che preannunciano l’arrivo dell’estate. La conduttrice si è infatti concessa una giornata in piscina, fra sole e relax. Per l’occasione Alba ha scelto di indossare un costume verde intero, con dettagli luccicanti, abbinato a occhiali scuri e un paio di sandali con tacco alto.

Il segreto per slanciare la figura sta proprio nelle scarpe: dei tacchi a spillo da 12 centimetri, come rivelato dalla stessa Alba. “Una splendida giornata di maggio – ha scritto nel post, accanto alle foto -. P.S. Le scarpe tacco 12 sono solo per le foto, appena scattate sono tornata ai sandali raso terra”.

Classe 1961, Alba Parietti non potrebbe essere più bella di così. Pelle glow, silhouette tonica e caschetto messy biondo, negli scatti è davvero favolosa. Il tempo per lei sembra essersi fermato e sfoggia una forma fisica davvero invidiabile. Il suo segreto infatti non sta solamente nella scelta di indossare i tacchi per slanciare tutta la figura, ma anche in precisi rituali di bellezza che le hanno consentito di essere perfetta a 64 anni.

Alba Parietti, il segreto della sua bellezza

La conduttrice è una grande appassionata di sport che pratica quotidianamente per restare in forma. Camminate all’aperto, soprattutto in montagna, e intense sessioni di allenamento in casa le consentono di essere sempre tonica e perfetta.

Alba poi è sempre stata sincera riguardo i trattamenti che ha realizzato, nel corso degli anni, e che realizza ancora oggi, affidandosi alla medicina estetica. Ad esempio è una fan della carbossiterapia, un trattamento che prevede la somministrazione di anidride carbonica per favorire il microcircolo e viene iniettata attraverso degli aghi sottilissimi. Le sedute durano circa 30 minuti e consentono di ottenere da subito risultati eccellenti, cancellando buccia d’arancia e grasso localizzato, ma soprattutto migliorando la circolazione dei tessuti.

Riguardo i cosiddetti “ritocchini”, Alba Parietti non si è mai nascosta, ma ha raccontato con grande schiettezza di essere ricorsa ad alcuni trattamenti. “Non ho mai nascosto i ritocchini – aveva raccontato qualche tempo fa -. In un fisico brasiliano con un bel sedere che, col tempo, non è più quello di una volta, avevo il seno piccolo e ora ho una terza. Poi la bocca: con la chirurgia non è venuta come avrei voluto, ma ho imparato a conviverci. L’unico mini lifting l’ho fatto a 60 anni.Naso e zigomi sono gli stessi di quando ero bambina”.

“Mi assiste la genetica: mia madre è morta a 78 anni senza neanche una ruga – aveva svelato -. E poi mi prendo cura di me stessa. Vado in palestra tre volte alla settimana, mi segue una donna: la mia personal trainer è una specie di Rambo assassino”.

E la dieta? Alba ha confessato di non seguire un regime alimentare rigido.”A tavola non mi contengo e suscito molta invidia”.