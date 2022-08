Frasi sul lago, per fare il pieno di bellezza

Fonte: iStockPhoto Frasi sul lago: citazioni e aforismi

L’acqua è sempre stata fonte di ispirazione per uomini e donne che l’hanno descritta con prosa e poesia. Compresa quella del lago, che tanto ammalia le persone che la osservano. Ci sono tante frasi sul lago, basti pensare all’incipit di una delle opere letterarie più famose della storia italiana, ovvero I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni che inizia con una suggestiva e celebre descrizione del Lago di Como.

I laghi possono essere piccoli scrigni incastonati tra le montagne, oppure talmente grandi da ricordare la vastità del mare. Almeno fino a quando non ci si rende conto che i confini sono ben definiti.

DiLei ha scelto frasi sul lago suggestive, citazioni e aforismi che descrivono l’incanto di questi luoghi ricchi di natura, Storia e civiltà.

Metafore con il lago

Il lago ha dato vita a numerose frasi, alcune di queste possono essere considerate delle vere e proprie metafore che usano questo luogo come esempio per parlare di argomenti diversi: dall’amore, alla vita, a riflessioni che possono nascere sulla verità e il momento presente. È nell’immagine del mondo, infatti, che spesso si trae l’ispirazione per riflettere di altro. Da argomenti più profondi che hanno a che fare con la natura umana e le sue emozioni, a descrizioni vivide che ci trasportano in luoghi che magari non abbiamo mai potuto ammirare in prima persona.

Da tutto questo sono scaturite le metafore con il lago poetiche e profonde.

Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una superficie calma e silenziosa. E una profondità colma di gentilezza. (Lao Tzu)

Forse la verità dipende da una passeggiata intorno al lago. (Wallace Stevens)

Fermarsi ad ammirare un lago e riflettere, e lontano un mondo sconosciuto che corre, si agita, sale sui piedistalli e urla. Ascoltare e basta, e all’improvviso sapere che la pace del lago ha lo stesso silenzio della tua anima. (Fabrizio Caramagna)

I laghi sono le pozzanghere rimaste dopo il diluvio. (Ramón Gómez de la Serna)

Le acque tranquille di un lago riflettono le bellezze che lo circondano; quando la mente è serena, la bellezza dell’io si riflette in essa. (Bsk Iyengar)

Non un pesce può saltare, non un insetto può cadere, sul lago, senza che il fatto non venga così riferito da cerchi e increspamenti, con linee aggraziate, quasi fossero il costante zampillare della sua fonte, il dolce pulsare della sua vita, il sollevarsi del suo petto. I brividi di gioia e i brividi di dolore si assomigliano.

(Henry David Thoreau)

(Henry David Thoreau) Molte gocce fanno un secchio, molte secchi fanno uno stagno, molti stagni fanno un lago, e molti laghi fanno un oceano. (Percy Ross)

Le frontiere sono i limiti della resistenza. Il lago chiede alle sponde di contenerlo. (Georges Braque)

I saggi, dopo che hanno ascoltato le leggi, diventano sereni, come un profondo, liscio e calmo lago.

(Siddhārtha Gautama Buddha)

(Siddhārtha Gautama Buddha) Ora che sono diventato vecchio mi sono reso conto di avere soltanto due certezze. La prima è che i giorni che iniziano con una remata sul lago sono decisamente migliori degli altri. La seconda è che il carattere di un uomo è il suo destino. (William Hundert)

Dentro di me è un lago, solitario, che basta a sé stesso; ma il mio torrente d’amore lo trascina giù in basso con sé − verso il mare! (Friedrich Nietzsche)

Il matrimonio spesso può essere un lago tempestoso, ma il celibato è quasi sempre uno stagno fangoso. (Thomas Love Peacock)

Nell’acqua immobile del piccolo lago vicino a casa mia, si specchia il cielo con le sue arruffate nuvole in corsa. È la nostra vita che passa tumultuando sullo sfondo impassibile dell’eternità. Ardengo Soffici

Finché gli uomini crederanno nell’infinito, alcuni laghi saranno creduti senza fondo. (Henry David Thoreau)

Se tutti i monti fossero libri, tutti i laghi inchiostro e tutti gli alberi penne, questo non basterebbe ancora per descrivere tutto il dolore del mondo. (Jacob Böhome)

Ogni tanto, nelle giornate di vento, scendeva fino al lago e passava ore e guardarlo, giacché, disegnato sull’acqua, gli pareva di vedere l’inspiegabile spettacolo, lieve, che era stata la sua vita. (Alessandro Baricco)

Nulla è più memorabile di un odore. Un profumo può essere inatteso, momentaneo e fuggevole, e tuttavia evocare un’estate della nostra infanzia su un lago di montagna. Un altro, una spiaggia al chiaro di luna. Un altro ancora un pranzo in famiglia con una teglia di arrosto e delle patate dolci durante un pazzo agosto in una città del Midwest. Gli odori esplodono morbidamente nella nostra memoria come mine terrestri cariche, nascoste nella massa cespugliosa degli anni. (Diane Ackerman)

Frasi sul lago tratte da poesie

Ci sono moltissime frasi sul lago tratte da poesie: i maggiori poeti e poetesse hanno dato vita a descrizioni vivide, intense, profonde di questi specchi d’acqua. Non solo mostrandoci tutto il loro fascino, ma anche raccontandoci quanta pace si possa trovare nel lasciarsi cullare dall’immagine di un lago, come l’acqua possa essere il mezzo attraverso il quale trovare relax e conforto.

Perché non c’è nulla di più bello che fermarsi e sedersi a osservare l’acqua di un lago, le increspature leggere, le onde tumultuose, oppure la palcidità dell’acqua con le sue mille sfumature di azzurro.

Ecco le frasi sul lago tratte da poesie indimenticabili.

Piccolo lago in mezzo ai monti – il giorno

le calde mucche bevono ai tuoi orli;

a notte specchi le stelle – mi sento

oggi in un brivido la tua chiarezza.

(Umberto Saba)

le calde mucche bevono ai tuoi orli; a notte specchi le stelle – mi sento oggi in un brivido la tua chiarezza. (Umberto Saba) L’estate risplende, il sole riscalda, le mucche depongono torte sui prati… L’estate risplende, il sole riscalda. Si fa finalmente il bagno nel lago.

(Astrid Lindgren)

(Astrid Lindgren) E non era più un lago ma un attonito

specchio di me, una lacuna del cuore.

(Vittorio Sereni)

specchio di me, una lacuna del cuore. (Vittorio Sereni) S’è intessuta sul lago

la luce scarlatta dell’alba.

Sulla foresta gemono sonori

i galli cedroni.

(Sergej A. Esenin)

la luce scarlatta dell’alba. Sulla foresta gemono sonori i galli cedroni. (Sergej A. Esenin) Si riempie di rosso l’acqua del lago. Specchio calmo e attento del tramonto, ripete l’immagine senza saperne lo splendore. (Fabrizio Caramagna)

Il lago un poco

si ritira da noi, scopre una spiaggia

d’aride cose,

di remi infranti, di reti strappate.

E il vento che illumina le vigne

già volge ai giorni fermi queste plaghe

da una dubbiosa brulicante estate.

(Vittorio Sereni)

si ritira da noi, scopre una spiaggia d’aride cose, di remi infranti, di reti strappate. E il vento che illumina le vigne già volge ai giorni fermi queste plaghe da una dubbiosa brulicante estate. (Vittorio Sereni) Ombre voi dalla luna intrecciate,

rompenti in sospiri nel vuoto cristallo

del lago montano.

(Georg Trakl)

rompenti in sospiri nel vuoto cristallo del lago montano. (Georg Trakl) Ci vendemmia il sole

Chiudiamo gli occhi

per vedere nuotare in un lago

infinite promesse

(Giuseppe Ungaretti)

Frasi sul lago in inglese

Per chi apprezza le citazioni in altre lingue è bene sapere che esistono molte frasi sul lago in inglese, che riescono a trasmettere la magnificenza di luoghi che hanno ispirato poeti e scrittori di ogni generazione o estrazione sociale. Uomini e donne che nelle acque di un lago hanno cercato risposte, che si sono fatti cullare dalla sue bellezza e che a quei luoghi hanno affidato i propri pensieri più profondi.

Lo hanno fatto in Italiano, ma anche in tante altre lingue diverse: ecco, quindi, le frasi sul lago in inglese da conservare.

Many drops make a bucket, many buckets make a pond, many ponds make a lake, and many lakes make an ocean. Molte gocce fanno un secchio, molte secchi fanno uno stagno, molti stagni fanno un lago, e molti laghi fanno un oceano. (Percy Ross)

Water is the soul of the Earth. L’acqua è l’anima della Terra. (Wystan Hugh Auden)

If there is magic on this planet, it is contained in water. Se c’è qualcosa di magico su questo pianeta, si trova nell’acqua. (Loren Eiseley)

A lake is a landscape’s most beautiful and expressive feature. It is Earth’s eye; looking into which the beholder measures the depth of his own nature. Un lago è il tratto più bello ed espressivo del paesaggio. È l’occhio della terra, a guardare nel quale l’osservatore misura la profondità della propria natura. (Henry David Thoreau)

Frasi sul lago tratte da canzoni

Così come ha ispirato prosa e poesia il lago ha dato vita a canzoni, per questo vi sono molti brani che parlano di questi affascinanti specchi d’acqua. Perché ammirandoli si rimane impressionati dalla loro suggestione, capace di dare vita a vere e proprie opere non solo nella scrittura, ma anche nell’arte figurativa.

Frasi sul lago tratte da canzoni che hanno il potere di sorprendere e regalare uno spiraglio di grande bellezza. Sentirle cantare dalla voce di questi artisti è impagabile.

Non le spaccherà la noia

le ginocchia ma la gioia

E l’ebbrezza del tuo vino

non offenderà nessuno

Non affiorerà l’inganno,

le parole senza affanno

sono un lago nel mio cuore

per chi ha voglia di nuotare.

(Mina – Il cigno dell’amore)

le ginocchia ma la gioia E l’ebbrezza del tuo vino non offenderà nessuno Non affiorerà l’inganno, le parole senza affanno sono un lago nel mio cuore per chi ha voglia di nuotare. (Mina – Il cigno dell’amore) E chissà se tu lo sai

Se giunge l’eco

Di questo grido attutito

Scegli tu che puoi

Scegli tu se vuoi

Tanto io sono ormai una foglia che va

Se i giochi del vento

Sul lago salato

Non sono finiti

Per noi parla tu (Mango – I giochi del vento sul lago salato)

Se giunge l’eco Di questo grido attutito Scegli tu che puoi Scegli tu se vuoi Tanto io sono ormai una foglia che va Se i giochi del vento Sul lago salato Non sono finiti Per noi parla tu (Mango – I giochi del vento sul lago salato) Come uno spillo impercettiible

Come se un giorno freddo in pieno inverno

Nudi non avessimo poi tanto freddo perché

Noi coperti sotto il mare a far l’amore in tutti

I modi, in tutti i luoghi in tutti i laghi in tutto il mondo

L’universo che ci insegue ma

Ormai siamo irraggiungibili (Valerio Scanu – Per tutte le volte che)

Frasi sui nostri laghi

L’Italia è una terra meravigliosa. Ci sono le montagne, le pianure, la costa lunghissima e varigata, mai uguale a se stessa, essendo il nostro Paese circondato in gran parte dal mare. Ma ci sono anche tantissimi laghi. Da quelli più piccoli e sconosciuti, perle di rara bellezza, a quelli più maestosi che hanno ispirato componimenti in prosa e in poesia.

Le frasi sui nostri laghi più celebri, compresa quella più nota tratta dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.