Diletta Leotta innamoratissima, il week end romantico con Loris al Lago di Como

Un rifugio da sogno, due cuori e un panorama che sembra disegnato apposta per le coppie innamorate. Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto il Lago di Como per la loro fuga romantica, approfittando della pausa dei campionati calcistici per ritagliarsi un weekend di puro relax e tenerezza. Lontani dai riflettori (ma non troppo), la conduttrice e il portiere tedesco hanno trascorso giorni lenti e preziosi tra colazioni in camera, spa di lusso e cene a lume di candela, lasciando trapelare sui social solo qualche scatto che racconta tutta la serenità di questo amore maturo e profondo.

Diletta Leotta, la fuga d’amore tra le acque del Lago di Como

Complice la sosta per le nazionali, Diletta Leotta e Loris Karius hanno deciso di concedersi un momento solo per loro. La scelta non poteva che ricadere su uno dei luoghi più romantici d’Italia: il Lago di Como, meta prediletta delle star internazionali e rifugio perfetto per chi cerca privacy e bellezza.

I due, genitori della piccola Aria, si dividono spesso tra l’Italia e l’estero per motivi professionali. Diletta, volto simbolo di Dazn, è costantemente impegnata tra dirette e telecamere, mentre Loris milita nel calcio inglese, con un’agenda altrettanto fitta. Quando riescono a ritrovarsi, lo fanno con stile, scegliendo scenari mozzafiato e resort che sembrano usciti da una cartolina.

Il Mandarin Oriental di Blevio è stato il loro nido per il fine settimana: una struttura elegante, immersa nella natura, affacciata direttamente sul lago. Un luogo dove il silenzio si intreccia al lusso, e dove ogni dettaglio è pensato per far dimenticare il mondo esterno.

Colazioni in camera, spa e tramonti

Il programma di coppia di Diletta Leotta e Loris Karius sembra uscito da un film romantico. Una colazione in camera con vista lago, qualche ora di relax tra piscina e centro benessere, poi una cena a lume di candela nel raffinato ristorante dell’hotel. Tutto condito da quella complicità che li unisce sin dai primi giorni.

La suite che hanno scelto, tra le più esclusive del Mandarin Oriental, è un piccolo regno sospeso sull’acqua: 54 metri quadrati di eleganza e intimità, con area salotto, angolo cottura e una camera da letto che si apre su un ampio balcone panoramico. Diletta e Loris si sono lasciati coccolare da set di cortesia personalizzati, accappatoi morbidi e un’atmosfera che invita solo a una cosa: staccare da tutto.

Il prezzo? Circa 4.000 euro a notte, per un totale di oltre 7.000 euro per il weekend. Ma per una coppia che vive a distanza e che deve incastrare ogni momento libero tra voli e impegni, il tempo insieme vale molto più di qualsiasi cifra.

Diletta Leotta si è mostrata più radiosa che mai. Sorridente, rilassata e innamorata, la conduttrice ha scelto look semplici ma sempre impeccabili per il weekend. Le immagini parlano chiaro: l’intesa tra i due è più forte che mai. Dopo la nascita della figlia Aria, la coppia sembra aver trovato un equilibrio fatto di amore, complicità e tanto rispetto reciproco. E questo weekend sul Lago di Como ne è la dimostrazione più dolce.