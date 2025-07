Diletta Leotta ha organizzato una dolcissima sorpresa per Loris Karius, raggiungendolo in Germania insieme alla piccola Aria: lo scatto in bikini per l'estate 2025

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Bikini, interi, trikini: i costumi vip più belli dell’estate

È giunto il tempo delle meritate vacanze anche per Diletta Leotta: la meta? Non una delle classiche località marittime mozzafiato che tanto piacciono ai Vip, ma la Germania: è lì che Loris Karius si trova in ritiro, e proprio lì che il volto di Dazn lo ha raggiunto per fargli una – graditissima – sorpresa in dolce compagnia della piccola Aria Rose. A raccontarci di questo tenero capitolo della loro estate 2025 un carosello su Instagram dove, tra i sorridenti scatti di famiglia, ne spicca uno molto sensuale.

Diletta Leotta raggiunge Loris Karius in Germania con la piccola Aria: lo scatto sensuale in bikini

Procede a gonfie vele il chiacchieratissimo matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius: come nella più bella delle favole, la conduttrice italiana in questi giorni avrebbe raggiunto il marito, portiere dello Schalke 04, squadra tedesca che milita nella serie B, in ritiro in Germania insieme alla loro bambina Aria.

Sorpresa più che riuscita, pare: lo testimoniano i profili Instagram dei due coniugi, dove li si vede tutti e tre ritratti stretti in un bellissimo abbraccio. Nel meraviglioso carosello postato dalla cronista sportiva si vede più di una foto in cui la piccola, vicino al campo da calcio, sta sulle sue spalle e insieme fanno il tifo per il papà.

Ecco poi anche il post partita, dove Karius viene immortalato commosso mentre viene raggiunto dalla figlia. E poi ancora tramonti, buon cibo, scorci dal sapore di spensieratezza e felicità al luna park, fuochi d’artificio e momenti di relax assoluto.

Tra questi ultimi, però, a spiccare ne è stato uno in particolare: in perfetta forma fisica, si vede Diletta Leotta fare la sua puntuale proposta in materia di bikini per l’estate 2025.

IPA

Si tratta di un classico due pezzi, un modello con triangolo e brasiliana dai laccetti ultra sottili – proprio come andava negli anni Novanta/inizi Duemila – color corallo e con minuti inserti gioiello ad impreziosirlo. Azzeccatissima anche la scelta della nuance, tra le favorite nell’insieme dei colori moda di tendenza per la calda stagione in corso.

Diletta Leotta, Loris Karius e Aria, una famiglia unita dalla passione per il calcio

Quella per il calcio è una passione che lega non soltanto Diletta Leotta e Loris Karius, ma che sembra anche già aver conquistato il cuore della loro biondissima primogenita di due anni: appena qualche settimana fa, infatti, sul profilo Instagram della conduttrice sportiva si è visto un video in cui il celebre portiere era intento a giocare a calcio con lei proprio nel giardino di casa, a Milano.

Incredibilmente, la piccola sembrava già mostrare una certa confidenza con il pallone: “Dna”, aveva scritto a tal proposito, tra il divertito e l’intenerito, la conduttrice.

IPA

A riconferma di ciò, ecco spuntare nell’album fotografico dei ricordi in Germania un breve estratto dove si vede chiaramente Aria, di rosa vestita, riscaldarsi insieme al suo papà, correndo al massimo della felicità accanto a lui. Ci troviamo di fronte ad una giovane promessa? Lo scopriremo sicuramente molto presto, ne siamo certi.