Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera innamorati: la prima foto su Instagram (che fa sognare)

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono tornati insieme e sono più innamorati che mai: la foto insieme su Instagram che fa sognare.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiara Ferragni

Ormai è ufficiale: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono tornati insieme e sono più innamorati che mai. A ufficializzare la storia d’amore è stata proprio l’imprenditrice digitale che ha pubblicato su Instagram una foto di coppia. Nello scatto Chiara e Giovanni sono in barca a Ibiza e sorridono abbracciati, mentre il sole tramonta sul mare. Una foto romantica che racconta una relazione importante.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, la prima foto su Instagram

La foto su Instagram di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera insieme segnano un punto di svolta nella vita sentimentale dell’imprenditrice digitale. Chiara infatti non aveva mai postato scatti di coppia con il compagno e in tanti avevano parlato del divieto della famiglia di lui di esporre sui social la relazione. A portare alla fine del legame era stata proprio l’eccessiva esposizione mediatica di Chiara, seguita spesso dai paparazzi e al centro del gossip.

Dopo la fine del matrimonio con Fedez e il dolore per lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona, con le rivelazioni su Angelica Montini, Chiara Ferragni aveva ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Tronchetti Provera. Il manager e l’influencer erano stati avvistati più volte insieme e Chiara era apparsa felice accanto a Giovanni. Poi le prime crisi, causate dai diversi stili di vita e dalla necessità della Ferragni di condividere la sua esistenza su Instagram, le liti e la separazione.

Sembrava che fra i due l’addio fosse definitivo, sino al colpo di scena con un rapido riavvicinamento e la scelta di Tronchetti Provera di raggiungere Chiara Ferragni a Ibiza. Oggi i due appaiono sereni e felici come non mai. Nella foto che li ritrae traspare tutto l’amore che li unisce. Entrambi sorridono, abbracciati, ammirando il mare, dopo una giornata all’insegna del relax nelle acque di Ibiza.

La rinascita di Chiara Ferragni

Una vera e propria rinascita per Chiara Ferragni che, dopo tante difficoltà amorose, avrebbe trovato finalmente la persona giusta per lei. Qualche tempo fa, poco dopo la rottura con Tronchetti Provera, Chiara si era confidata nel podcast della sorella Valentina Ferragni, parlando di relazioni e delle sue sofferenze in amore.

“Secondo me tutti gli uomini vogliono la donna forte, la donna indipendente, che lavora, che guadagna bene, che sa il fatto suo e che si fa rispettare – aveva spiegato l’influencer -. Poi quando ce l’hanno di fianco sono pochissimi gli uomini che non sono minacciati nel loro ego da questa cosa. E sono veramente gli uomini che dovresti avere al tuo fianco. La maggior parte delle persone dicono di volere questo e una volta che lo trovano, ma anche in minima parte, poi cercano di renderti più piccola”.

Parlando della sua esperienza personale, Chiara aveva poi toccato il tema delle relazioni tossiche: “Tutte noi siamo stati in delle relazioni tossiche o siamo state con persone che ci hanno trattato male e almeno per un po’ ci è andato bene anche così. L’abbiamo accettato, giustificando questo atteggiamento. Ed è successo a me in diverse relazioni, ma succede a qualsiasi donna capito”, aveva aggiunto parlando con le sorelle Valentina e Francesca.