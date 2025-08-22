Elisabetta Gregoraci in vacanza a Bali con il nuovo (giovane) amore

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Dopo le vacanze in famiglia con il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore, per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di un viaggio ricco di passione. La soubrette calabrese è volata a Bali e non di certo da sola. Con lei c’è un nuovo amore, un ragazzo che frequenterebbe da qualche settimana. Una liaison che per il momento la conduttrice vorrebbe tenere ben segreta, in attesa di capire se valga la pena esporsi pubblicamente o meno. EliGreg ha sofferto molto in passato a causa di rapporti sbagliati e in una nuova relazione preferisce andarci cauta.

Elisabetta Gregoraci, il nuovo amore è Lodovico Patti?

Elisabetta Gregoraci ha postato su Instagram alcuni scatti della sua vacanza a Bali. Dove appare, come sempre, sensuale e sorridente. La 45enne si è mostrata da sola negli scatti ma in realtà sarebbe in compagnia di un uomo. A svelare il segreto l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica: il lui in questione sarebbe il giovane 27enne Lodovico Patti.

Ancora una volta EliGreg avrebbe puntato un imprenditore: pare infatti che il ragazzo si occupi dell’azienda di famiglia attiva nel settore del legno e dell’edilizia. I due si frequenterebbero già da qualche mese visto che “lui è già stato con lei a Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio prima che lei partisse per la Sardegna”. A raccontarlo a Rosica sarebbe stata un’amica della Gregoraci.

“Sono arrivati domenica a Bangkok per poi trasferirsi a Bali martedì”, ha aggiunto la fonte vicina ad Elisabetta. Quest’ultima non ha per ora commentato l’indiscrezione. E forse non lo farà in futuro visto che è sempre stata molto riservata sulle sue faccende di cuore.

“Sono abituata già da un po’ a essere single, e sto bene. Sono libera, felice, appagata. Certo, se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga”, ha dichiarato in una recente intervista.

Solo il tempo, dunque, potrà dire se quella con Lodovico si trasformerà in una relazione importante e duratura o se si rivelerà semplicemente un flirt estivo.

Elisabetta Gregoraci in vacanza a Bali

Nelle immagini sull’isola indonesiana Elisabetta Gregoraci è apparsa come sempre raggiante. E bellissima, fasciata da un semplice pigiama-sottoveste in raso con bordo in pizzo. Giallo, il colore del momento che ben risalta la splendida abbronzatura della presentatrice di Soverato.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha poi indossato un bikini cioccolato, altra nuance di grande tendenza, e ha provato le famose altalene di Bali, situate nella giungla. Un’esperienza unica, che alla Gregoraci è piaciuta molto: l’ha fatta tornare bambina, tra brividi e stupore.

“Ciao Bali, un panorama che lascia già senza fiato – ha raccontato ai suoi due milioni di follower – Qui tutto è pensato per rispettare e integrarsi con la natura: il legno e le amache non chiudono lo spazio, ma ti fanno sentire davvero parte della foresta tropicale. L’altalena sospesa nella giungla mi ha riportata bambina, a quando chiedevo sempre a mia mamma di portarmi al parco: quella stessa sensazione di libertà, spensieratezza e sogno!”.