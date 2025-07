Elisabetta Gregoraci e il ritorno di fiamma con Briatore: “Se ci risposeremo?”

IPA Elisabetta Gregoraci tornerà con Flavio Briatore?

Nonostante si siano separati nel 2017, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore fanno ancora sognare i più romantici: in questi anni si è spesso parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due, che continuano ad avere uno splendido rapporto. A spegnere definitivamente i pettegolezzi, ad ogni modo, ci ha pensato la showgirl calabrese: in una recente intervista Eli ha raccontato di essere single, e di non aver alcuna intenzione di sposarsi di nuovo.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Flavio Briatore

Sarà un’estate da single per Elisabetta Gregoraci. Dopo la secca smentita del flirt con Francesco Arca, l’ex modella ha ribadito che, per il momento, non c’è nessun uomo nella sua vita: anche chi sperava in un ritorno di fiamma con Flavio Briatore, quindi, dovrà rassegnarsi. “Sono abituata già da un po’ a essere single, e sto bene. Sono libera, felice, appagata. Certo, se dovesse arrivare l’amore non dico no. L’amore è il motore della vita, e la vita è lunga”, ha spiegato la showgirl in un’intervista a F.

Per il celebre ex marito, invece, la conduttrice calabrese ha speso splendide parole: “Con Flavio ho un bellissimo rapporto. Siamo appena stati per tre giorni in Grecia, a Mykonos, e condividiamo la crescita di nostro figlio. L’amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent’anni, andiamo d’accordo”. Guai, tuttavia, a sperare in fiori d’arancio bis: “No, non ci risposiamo, né tra noi (sono passati otto anni) né con altri. Parlo per me. A un nuovo matrimonio non penso, e credo sia così anche per lui. Ci sono questi siparietti tra noi. Scene di gelosia, battute, ma finisce tutto lì. Abbiamo lavorato tanto per trovare un equilibrio”.

Elisabetta Gregoraci e la nuova vita di Nathan Falco

Elisabetta e Flavio Briatore continuano ad avere uno splendido rapporto anche per tutelare la serenità di Nathan Falco, nato 15 anni fa dal loro matrimonio. Il ragazzo, nonostante la giovane età, ha già lasciato casa per studiare in Svizzera: “Mi dispiace non averlo più con me, ma mi ripeto che i figli non sono nostri, sono per il mondo. Lui è contento. In questo breve periodo di lontananza è maturato molto e ne sono orgogliosa”, racconta la Gregoraci. Una mamma presente, quindi, ma non pressante, che cerca di godere al massimo del tempo in compagnia del figlio.

Complici le vacanze estive, i due hanno programmato diversi viaggi: “Stiamo assieme a Forte dei Marmi, a Monaco e in Calabria, dove sono nata. Io gli ho parlato tanto di me, del mio passato, di quando ero piccola: le radici sono fondamentali, la famiglia è la cosa più importante”, spiega ancora la presentatrice.

Non sembra esserci spazio, invece, per l’amore: dopo la fine della relazione con Giulio Fratini, che risale allo scorso autunno, Elisabetta non è stata più avvistata in dolce compagnia: insomma, le sue priorità al momento sembrano essere altre, e chissà che questi mesi non le possano servire anche in vista di un ritorno sul piccolo schermo il prossimo autunno.