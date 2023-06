Gabriella Pession, i look iconici: favolosa a Venezia

Parliamo di look iconici, e lo facciamo con un'attrice estremamente talentuosa (e bellissima): Gabriella Pession. Dai red carpet ai photocall, è una certezza di stile. I suoi sono outfit grintosi, ma soprattutto eleganti: nulla è lasciato a caso, e la sua "firma" è proprio la ricercatezza nei dettagli. Nel 2021, a Venezia, dove la star è una habitué, ha lasciato senza fiato con un look androgino firmato da Ermenegildo Zegna. Tailleur pantalone bianco, e un beauty look da favola: un effetto mosso estremamente naturale.