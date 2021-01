Serena Rossi: “Se Davide mi tradisse, tenterei di salvare ciò che ho costruito”

editato in: da

Serena Rossi e Davide Devenuto, storia di un amore

“Se Davide mi tradisse, tenterei di salvare ciò che ho costruito”. A parlare così è Serena Rossi, attrice di successo e compagna di Davide Devenuto, collega conosciuto sul set di Un posto al sole. Gli attori sono legati da diversi anni e vivono un amore solido che hanno sempre protetto dai riflettori e dai gossip. La coppia ha un figlio, Diego, nato nel 2016, e arrivato dopo che avevano vissuto una crisi terminata con la volontà di restare insieme per sempre.

Intervistata da Confidenze, Serena ha confessato: “La famiglia per me è tutto. Nella mia, che è forse un po’ pazzarella, ci sono tanta gioia e un mare di coccole – ha detto -. Abbiamo riferimenti solidi nei nostri genitori. Io, poi, sono una ragazza vintage. La modernità mi spaventa ed essere un po’ antiquata mi piace”. L’attrice ha anche commentato il tradimento subito da Mina Settembre, il personaggio che interpreta nella fiction Rai campione d’ascolti, spiegando cosa farebbe se le succedesse la stessa cosa nella vita reale. “A me non potrebbe mai succedere quello che accade a Mina, il mio personaggio – ha chiarito Serena Rossi -. La fiducia e la stima che abbiamo io e Davide rendono impensabile anche l’idea di un tradimento. Ma se mai succedesse, non farei come lei: davanti ad una strada ancora percorribile insieme, tenterei di salvare ciò che ho costruito.

Parole confermate anche da Davide Devenuto che, sulle pagine del settimanale Chi, ha confermato le nozze con l’attrice dopo la proposta di matrimonio avvenuta tempo fa in diretta a Domenica In di Mara Venier. “Le ho proposto di sposarci in Comune sull’Aventino – ha spiegato -, solo con i nostri genitori e facendo un video per tutti gli altri, poi ci andiamo a mangiare una pizza”. 48 anni lui, 35 lei, Serena e Davide stanno insieme da ben 12 anni.

“Ho sentito che quello accanto a lui sarebbe stato il mio posto, per sempre”, ha confidato lei, mentre l’attore, che per anni ha prestato il volto ad Andrea Pergolesi di Un posto al sole, ha raccontato la loro quotidianità lontano dalle luci della tv. “Quando ero giovane cucinavo per sedurre – ha confessato -. Serena ama mangiare bene, quindi, a volte siamo in competizione, ma solo su quello, nel senso che proponiamo lo stesso piatto agli amici e chiediamo di giudicare il migliore, ma credo che lei influenzi la giuria”.