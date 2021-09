Luce dei tuoi occhi con Anna Valle: trama, cast e dove vederla

editato in: da

Anna Valle, da Miss Italia alle fiction

Un cast d’eccezione per Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction di Canale5 che segna il ritorno su Mediaset di Anna Valle, con Giuseppe Zeno. Il thriller melò di Fabrizio Costa è ambientato a Vicenza e, in particolare, in un’elegante scuola di danza ospitata dalla Basilica Palladiana. Per questa nuova prova sul piccolo schermo, il noto regista ha voluto circondarsi di una serie di attori di prim’ordine, con i quali ha tessuto le trame di un racconto tutto da scoprire.

Luce dei tuoi occhi, il cast

L’operazione ambiziosa di Fabrizio Costa, con le sceneggiature di Eleonora Fiorini e Davide Sala, non poteva che svilupparsi su un cast di prim’ordine con Anna Valle e Giuseppe Zeno ai quali sono affiancati Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. La produzione è di Massimo Del Frate ed Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI.

La trama di Luce dei tuoi occhi

Anna Valle è la protagonista di questo nuovo thriller della prima serata Mediaset. La ex Miss Italia e da anni attrice di fiction affermata, interpreta il ruolo di Emma Conti, famosa étoile di New York. Nonostante il successo, l’artista vicentina si porta ancora dentro il grande dolore per la morte della figlia Alice, avuta dal suo primo amore Davide (Bernardo Casertano). Dal momento in cui ha lasciato il suolo italiano, Emma non si è più guardata indietro ma, 16 anni dopo, arriva una lettera anonima che riapre una vecchia ferita mai guarita del tutto.

Dopotutto, non può che fare i conti con un presente che si prospetta durissimo: nella missiva, si insinua il dubbio che Alice potrebbe essere ancora viva e che sarebbe diventata anche una ballerina, proprio come lei. Non le resta, quindi, che tornare a casa e cercare di trovare il volto di quella figlia che pensava perduta da tempo. E, nel cercare la sua bambina, intreccia la sua esistenza con quella delle altre allieve dell’accademia: Valentina (Elisa Visari), Anita (Sabrina Martina), Miranda (Gea Dall’Orto), Sofia (Rebecca Antonaci), Alessia (Stella Maya Epifani), Martina (Linda Pani). Il tempo passato non è che un soffio ed Emma si riscopre capace di poter provare ancora i sentimenti che ha nutrito per Davide attraverso le attenzioni di Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), uno dei genitori della sue allieve.

Queste le parole del regista per Luce dei tuoi occhi: “Una storia di una ricerca della maternità mai avuta, impedita dalla morte della figlia appena nata. Un incipit fortissimo, pieno di possibilità di risvolti emotivi: le storie che mi piacciono molto. Una storia al femminile con tutte le sfumature di un gruppo di donne giovani, adulte e nella maturità. Le ragazze del corpo di ballo, con i loro problemi di adolescenti e le loro famiglie ‘difficili’ che trovano in Emma la loro madre. E poi la madre di Emma, che nasconde un segreto faticoso e che rappresenta una generazione ‘affaticata’ dalla vita con un segreto doloroso. E infine, un uomo, un insegnate di fisica, con una sensibilità particolare, cresciuta dovendo crescere da solo una figlia, la sua unica compagna di vita. Il tutto in una cornice aspra, dura ma, al tempo stesso, armoniosa come solo la danza può essere, con tutto il suo carico di bellezza e sensualità e fatica per raggiungere l’arte”.

Luce dei miei occhi, dove vedere la fiction

La fiction di Canale5 con Anna Valle va in onda ogni mercoledì su Mediaset, dalle 21,30. È trasmessa anche in diretta streaming su Mediaset Play, su smart tv e tramite app su tutti i dispositivi elettronici.