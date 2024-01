Al via la fiction di Mediaset con Raoul Bova "I Fantastici 5" in 8 puntate che racconta

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Raoul Bova ne "I Fantastici 5"

Raoul Bova torna su Canale5 dal 17 gennaio con I Fantastici 5. La nuova serie tv in 8 puntate da 50 minuti ciascuna racconta l’attività sportiva, le difficoltà, le passioni e le relazioni di un gruppo di atleti paralimpici della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux, oltre a quelle del loro allenatore, Riccardo Bramanti, interpretato proprio dall’attore romano.

Il cast de I Fantastici 5

Raoul Bova interpreta il ruolo di Riccardo Bramanti, allenatore dai modi particolari che si trasferisce ad Ancona con le figlie per allenare gli atleti della Nova Lux. Francesca Cavallin è invece Sofia Calabresi, presidente della Nova Lux – all’apparenza severa – che sceglie di affidarsi a Riccardo perché ritiene che ci sia bisogno di un cambiamento. Ampio spazio è concesso all’amicizia, con Gianluca Gobbi nel ruolo di Alfredo “Freddie” Marmorini, che qui è responsabile medico e vicino a Riccardo, da tutti apprezzato per il suo carattere d’oro.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

E ancora, Gaia Messerhlinger presta il volto ad Alessandra Federici, fisioterapista della Nova Lux; Vittorio Magazzù in Christian Belli, velocista in carrozzina e punta di diamante della Nova Lux; Enea Barozzi interpreta Elia Mariani, cerebroleso ma dotato di una grande forza d’animo ed energia; Fiorenza D’Antonio è Marzia Giordano, tennista non vedente e stella della Nova Lux; Chiara Bondi dà il volto a Laura Mattei, atleta senza una gamba ma molto determinata; Rachele Ruschi e Giulia Patrignani sono invece Giorgia e Anna Bramanti, le figli di Riccardo.

La trama

Riccardo Bramanti (Raoul Bova) ha dedicato la sua vita alle sue grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, per le quali trascura la moglie e le figlie Anna e Giorgia, di 15 e 17 anni. Il rapporto con loro è difficile, perché entrambe si sono trasferite in Germania con la madre subito dopo la separazione, e ora che la sua ex moglie è morta sono tornate a vivere con lui. È stato però come accogliere due sconosciute: le ha lasciate che erano bambine e oggi sono due adolescenti pronte a diventare donne.

Oggi, il protagonista guida un gruppo di atleti under 12 in un campetto di provincia ma è bastata una semplice telefonata per cambiare il corso della sua vita. Si trasferisce infatti ad Ancona con le sue figlie per guidare il Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, fiore all’occhiello dell’atletica paralimpica italiana. I quattro velocisti che Riccardo deve allenare, costantemente sotto i riflettori della stampa, si devono preparare per gli Europei che dovranno disputare di lì a tre mesi.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Il rapporto con i ragazzi tarda a ingranare e Riccardo scopre di non godere della fiducia di Sofia Calabresi (Francesca Cavallin) che gli impone un ruolo che non sente suo, ma nemmeno degli atleti, presi da altri problemi e molto meno dallo sport. Scopre presto che questa parola, per loro, fa rima con tutto: da qui, cerca di trasmettere la sua passione a tutti loro. Il suo viaggio ha così inizio con il supporto di Freddie, medico della società e grande amico del nuovo allenatore, e Alessandra, fisioterapista della Nova Lux e amputata a una gamba. Il destino, però, è tutto nelle mani di Riccardo.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Quando e dove vedere I Fantastici 5

La fiction Mediaset, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RTI, per la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo, va in onda ogni mercoledì su Canale5 dal 17 gennaio. Gli episodi, della durata di 50 minuti ciascuno, sono trasmessi in contemporanea su Mediaset Infinity e sono disponibili on demand subito dopo l’appuntamento del mercoledì in onda subito dopo Striscia La Notizia.