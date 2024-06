“Tony Awards 2024”, Ariana DeBose elegantissima padrona di casa

Una serata di grande spettacolo e look incredibili quella dei Tony Awards 2024 che si sono tenuti il 16 giugno 2024 al David H. Koch Theatre del Lincoln Center a New York. La cerimonia che attribuisce i premi più ambiti di Broadway ha visto sfilare ed emozionarsi tantissime icone dello spettacolo, a partire da Ariana DeBose, che ha condotto la cerimonia per la terza volta sfoggiando una serie di look di grande impatto: audaci, luminosi, ma anche elegantissimi, che hanno regalato all’attrice un’attitudine da vera padrona di casa.