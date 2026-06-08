Sarah Paulson conquista i Tony Awards 2026 con il look più eccentrico e raffinato della serata

Sarah Paulson ai Tony Awards 2026

Ai Tony Awards 2026, dove il confine tra moda e spettacolo è più sottile che mai, Sarah Paulson ha fatto quello che le riesce meglio: sorprendere. L’attrice, tornata sul palco del Radio City Music Hall come presenter dopo la vittoria del Tony Award nel 2024 per Appropriate, ha scelto un look che sembrava raccontare una storia tutta sua.

Sarah Paulson e l’abito Erdem che sfida le regole del red carpet

Quando si osserva il look scelto da Sarah Paulson per i Tony Awards 2026, la prima cosa che colpisce è il dialogo continuo tra elementi apparentemente incompatibili. Da una parte c’è la delicatezza, dall’altra l’irriverenza. Da una parte il romanticismo, dall’altra una costruzione volutamente fuori dagli schemi.

L’attrice ha indossato un abito della collezione Autunno 2026 di Erdem, maison che da sempre ama raccontare femminilità sofisticate e mai scontate. Il vestito era costruito su una silhouette che sfuggiva alle convenzioni del classico red carpet hollywoodiano. Il corpetto avorio, riccamente decorato con ricami floreali e dettagli luminosi, disegnava il busto con eleganza grazie allo scollo profondo a V e alla vita ben definita.

A rendere il tutto ancora più particolare erano le grandi spalline annodate, quasi fossero fiocchi scultorei appoggiati sulle spalle. Un dettaglio che aggiungeva struttura e teatralità a una parte superiore già molto ricca di lavorazioni. Il contrasto arrivava però con la gonna. E qui Erdem ha giocato una delle sue carte più interessanti.

La parte inferiore dell’abito era infatti realizzata in una tonalità rosa cipria intensa e luminosa, con una texture volutamente stropicciata che rompeva la perfezione della parte superiore. Il tessuto sembrava quasi vissuto, come se custodisse una storia precedente al red carpet. L’orlo lasciato grezzo contribuiva a quell’effetto leggermente imperfetto che rendeva il look ancora più affascinante.

A catturare immediatamente l’attenzione erano poi gli enormi nastri rosso scarlatto applicati sulla gonna. Lunghi, brillanti e quasi teatrali, introducevano una nota inaspettata che impediva all’abito di scivolare verso un romanticismo troppo prevedibile.

Il fascino dell’imprevedibilità che rende unico il look di Sarah Paulson

Molte attrici sarebbero probabilmente state sopraffatte da un abito simile. È uno di quei look che chiedono personalità, presenza scenica e una certa dose di coraggio. Sarah, invece, sembra aver trovato proprio in questa complessità il suo habitat naturale.

Chi segue la carriera dell’attrice sa bene che il suo rapporto con la moda è sempre stato caratterizzato da scelte personali e poco convenzionali. La Paulson non è una di quelle star che inseguono ossessivamente le tendenze del momento. Piuttosto, costruisce un guardaroba da red carpet che dialoga con il suo carattere e con i ruoli che l’hanno resa celebre.

Anche questa volta il risultato è apparso autentico.

I sandali gioiello Aquazzura che brillano ai Tony Awards 2026

Se c’è stato un vero protagonista dei Tony Awards 2026, oltre agli abiti, quello è stato sicuramente il mondo delle calzature. Sul blue carpet della manifestazione più importante di Broadway si sono viste scarpe pensate per attirare l’attenzione quasi quanto gli abiti stessi.

Sarah Paulson ha scelto infatti i celebri sandali Tequila 105 di Aquazzura, uno dei modelli più iconici della maison italiana. La scarpa, caratterizzata da sottilissimi listini completamente ricoperti di cristalli, avvolgeva il piede con una luminosità discreta ma impossibile da ignorare.