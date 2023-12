Letizia di Spagna, l’ex cognato Jaime del Burgo: “Eravamo amanti”. Lei replica

Jaime del Burgo, ex cognato di Letizia di Spagna, ha confessato con tanto di foto compromettente: "Eravamo amanti. Sognavamo di fuggire insieme".

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

“Io e Letizia di Spagna siamo stati amanti e sognavamo di fuggire insieme“, questa è la dichiarazione che Jamie del Burgo, ex cognato della Regina, ha fatto tramite X col preciso intento – dicono in molti – di screditare lei e la Monarchia. Ma la Reina fa finta di niente e si presenta all’Istituto Cervantes con suo marito Felipe, indossando un magnifico tailleur rosso fuoco. Una replica impeccabile, degna di una Sovrana che non deve spiegare niente a nessuno.

Jamie del Burgo confessa la relazione extra coniugale con Letizia di Spagna

Letizia di Spagna nell’occhio del ciclone per colpa di Jamie del Burgo, ex marito di sua sorella Telma Ortiz. Il nome di del Burgo a noi dice poco, ma pare sia praticamente da sempre una spina nel fianco dei Sovrani. L’ex cognato di Donna Letizia ha insinuato con un messaggio via X che tra loro ci fosse una relazione amorosa, mentre entrambi erano sposati.

Non è la prima volta che spuntano voci sulla storia d’amore tra Letizia e Jamie del Burgo, raccolte nel libro scandalo di Jaime Peñafiel, Letizia Y Yo. Ma è la prima volta che si insinua che questo flirt è continuato anche mentre entrambi erano sposati. E a dirlo è proprio l’ex cognato della Regina che a corredo della sua confessione ha pubblicato una foto equivoca, poi cancellata.

Nel volume di Jaime Peñafiel si sostiene che Letizia e Jamie del Burgo abbiano avuto una lunga relazione, iniziata a Venezia nel 2000. All’epoca la Reina era una giornalista di successo. La loro fu una storia importante, tanto che Jamie intendeva sposarla. Racconta sempre Peñafiel che durante una cena all’hotel Ritz di Madrid, l’ex cognato della Reina si era presentato con l’anello di fidanzamento, ma prima di consegnarglielo Letizia gli confessò di aver incontrato un uomo che le avrebbe cambiato la vita. Si trattava di Felipe.

La loro storia sarebbe finita così e nel 2004, del Burgo fu testimone al Royal Wedding in quanto amico intimo della sposa. Ma adesso col suo post l’ex marito di Telma Ortiz sostiene che la relazione con la Reina andò ben oltre le nozze con Felipe.

La reazione di Letizia di Spagna

La reazione di Letizia alla confessione imbarazzante dell’ex cognato è stata degna di una Regina. Ha mantenuto un atteggiamento indifferente e si è mostrata in pubblico impeccabile e sorridente accanto a suo marito. L’occasione è la visita all’Istituto Cervantes dove si è presentata con un tailleur pantaloni rosso fuoco e la camicia pied de poule di 7 anni fa, impreziositi dagli orecchini con rubini e diamanti.

Letizia e Felipe non sembrano affatto turbati dalle confessioni di del Burgo, anzi si sono mostrati affiatati e in sintonia come sempre. Piuttosto, è l’ex cognato della Reina ad apparire imbarazzato dalle sue stesse dichiarazioni, al punto da rimuovere la foto che aveva condiviso sui social.

Chi è Jamie del Burgo

In molti ritengono che si sia trattato di una mossa di Jamie del Burgo per destabilizzare la Monarchia. L’uomo ha sposato nel 2012 in gran segreto la sorella di Letizia, Telma. Il loro matrimonio è durato appena due anni durante i quali hanno dovuto affrontare diverse crisi. Dopo aver annunciato la separazione nel 2014, hanno divorziato nel 2016. Dopo la rottura, del Burgo si è risposato con Lucía Díaz Lijestrom dalla quale ha avuto una figlia. Mentre Telma ha avuto diverse relazioni e due figlie.