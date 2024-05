Kate Middleton ultime notizie: arriva un’importante novità da William

Fonte: Getty Images Kate Middleton e il Principe William

Importante novità sulle condizioni di salute di Kate Middleton. A dare un aggiornamento sul cancro della Principessa del Galles il marito William, tornato ai suoi doveri reali dopo un breve periodo di pausa per stare accanto alla moglie, che è lontana dalla scena pubblica dallo scorso dicembre. A gennaio è stata operata all’addome mentre a marzo ha rivelato al mondo intero di avere un tumore.

Come sta Kate Middleton: le ultime parole del Principe William

In visita a Newcastle per l’apertura di un centro che offre sostegno a persone con problemi di salute mentale, il Principe William ha rivelato che le cure di Kate Middleton procedono per il meglio. “Posso chiederle come stanno sua moglie e i suoi figli?”, ha chiesto senza troppi giri di parole una donna presente all’evento. L’erede al trono ha prontamente riposto: “Va tutto bene, grazie. Sì, stiamo bene”.

William ha inoltre ricevuto dei biglietti per i figli George, Charlotte e Louis e un altro di auguri di buon anniversario di nozze per Kate Middleton (festeggiato lunedì 29 aprile) e il Principe ha promesso che li avrebbe portati a casa per farli vedere a tutti. Subito dopo ha incontrato un bambino di nome Kevin che per attirare l’attenzione del figlio di Re Carlo ha detto che era il suo compleanno.

Il piccolo, tre anni, è stato felicissimo quando Sua Altezza Reale si è chinato, gli ha stretto la mano e gli ha chiesto se avesse mangiato della torta. Successivamente, lo staff della Little Lotus Nursery – questo il nome dell’ente di beneficenza che ha promosso la nuova struttura e che ha accolto a braccia aperte William – ha ammesso che non era il compleanno di Kevin e che il bambino era così ansioso di chiacchierare con il Principe del Galles da dire una bugia.

L’uscita di William è arrivata all’indomani del tredicesimo anniversario di nozze con Kate Middleton, festeggiato privatamente ma con un pensiero ai sudditi e ai fan: la coppia ha postato sull’account Instagram uno scatto inedito in bianco e nero del matrimonio che è stato subito inondato di like e commenti.

Da settimane Kate Middleton si sta sottoponendo ad una chemioterapia preventiva per affrontare al meglio il suo tumore. Stando alle ultime indiscrezioni, la futura Regina non incontrerà con il marito il Principe Harry, che tornerà a maggio a Londra in occasione degli Invictus Games.

“William e Catherine si sono sentiti completamente traditi da quello che Harry ha scritto nel suo libro. Non parlano da tempo con Harry e sua moglie Meghan Markle e di certo non inizieranno ora che Kate è così vulnerabile”, ha spifferato una fonte reale ai tabloid. Diversa la posizione di Re Carlo, che sembra intenzionato a riconciliarsi con il suo secondogenito ma non con la nuora, che resterà in America.

“William rispetta il desiderio di suo padre di riconciliarsi con suo figlio, ma il suo obiettivo ora è proteggere la sua famiglia da situazioni stressanti. E non vuole vedere Harry per non creare ulteriori problemi a sua moglie, che è malata”, ha aggiunto l’insider.