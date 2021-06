Veronica Peparini, le parole per Andreas sono un inno al vero amore

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Veronica Peparini da tre anni vive una splendida love story con Andreas Muller e, nel giorno del suo 25esimo compleanno, ha deciso di dedicargli un post su Instagram. Andreas non è un tipo che ama stare sotto i riflettori ed entrambi hanno sempre scelto la via della discrezione in merito al loro rapporto. Ma in un giorno così importante la splendida coreografa e giudice di Amici di Maria De Filippi (che ha portato alla vittoria Giulia Stabile) ha fatto un’eccezione.

Tra Veronica e Andreas c’è una bella differenza d’età, cosa che ancora (sì, nel 2021) fa storcere il naso a molti. Non possiamo negarlo, quando è una donna più grande a scegliere un compagno di vita più giovane si grida subito allo scandalo. Ma in fondo basta guardarli, abbracciati e sorridenti nella foto pubblicata su Instagram per far sparire ogni dubbio o maldicenza.

Veronica Peparini è sempre più innamorata del suo Andreas, che ha conosciuto proprio negli studi di Amici, e le parole che gli ha dedicato il 2 giugno sono un inno al vero amore:

“Questa è forse una delle prime foto nostre insieme…mi è sempre piaciuta tanto anche se te non ti piaci 😂 mi da’ il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa brillare quegli occhi vispi che hai…noi ci siamo conosciuti in momenti e età diverse di vita e anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme…ma nonostante ciò mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato con te tanti ostacoli! Oggi è il tuo giorno stai crescendo, ma sei già uomo per me! E bambino anche nel modo giusto che sia..anzi non perderlo mai quel bambino! Il mio Augurio è che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni i tuoi obiettivi so quanto ci tieni e quanto puoi farcela!!! Io sono al tuo fianco e ti sostengo! Buon Compleanno Amore mio❤️🌹 da me Dani e Olli❤️ @muller_andreas Ti Amo”.

Nelle stories, poi, la bella Veronica ha condiviso alcuni momenti dei festeggiamenti. E sono bastate quelle poche immagini per percepire tutta la gioia per un evento così importante. Una deliziosa cena in compagnia di pochi intimi, tra cui anche Olivia (che ci ha emozionato con una coreografia ad Amici insieme a Giulia Stabile) e Daniele, i figli che la Peparini ha avuto dall’ex marito Fabrizio Prolli.

Attimi di pura felicità che hanno regalato un sorriso ai follower che seguono la coppia con tanto affetto. E allora buon compleanno Andreas e buona vita a entrambi: l’amore vince sempre ed è la cosa più bella!