Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: le foto su Instagram delle nozze civili

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati. I due protagonisti di Amici, legati ormai da diverso tempo, si sono giurati amore in una cerimonia civile, prima delle nozze vere e proprie che si terranno il 29 settembre.

Andreas Muller e Veronica Peparini sposi

Negli scatti delle nozze, pubblicati sulla pagina Instagram di Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini sorridono felici insieme alle figlie Ginevra e Penelope, le gemelline nate nel marzo del 2024. L’insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi indossa un completo pantalone rosa, mentre il ballerino una semplice camicia bianca abbinata a dei pantaloni scuri.

La coppia sorride, mentre tiene in braccio le piccole. In altre immagini vediamo i due baciarsi e abbracciarsi dopo il fatidico sì, in un momento denso di emozioni forti. Per la coppia si tratta del matrimonio civile – che li vede dunque legalmente sposati – in attesa dei grandi festeggiamenti che si svolgeranno il 29 settembre.

Veronica e Andreas avevano annunciato le nozze qualche tempo fa proprio a Verissimo, svelando a Silvia Toffanin il desiderio di diventare moglie e marito.

“Io l’ho amato prima come allievo, poi con il tempo il sentimento è maturato ed è diventato altro, l’amore che è oggi”, aveva confessato lei in quell’occasione.

La storia d’amore fra Veronica Peparini e Andreas Muller

Una storia d’amore, quella fra Veronica Peparini e Andreas Muller, decisamente romantica. I due si erano incontrati per la prima volta ad Amici dove lei era insegnante di ballo e lui un concorrente dello show. Lei era stata la primissima a credere nel talento di Andreas, iniziando con lui un percorso di crescita professionale nella trasmissione.

Poco dopo, fra un’esibizione e una prova di ballo, era nato l’amore, reso noto solamente nel 2019. I due hanno una differenza d’età di 25 anni, un dettaglio che spesso a causato numerose critiche alla coppia. Nonostante ciò Andreas e Veronica si sono dimostrati sempre uniti, superando qualsiasi difficoltà.

Qualche tempo fa, durante il programma La Talpa, dove era arrivata anche la proposta di nozze, Veronica aveva raccontato l’amore immenso fra i due e le tantissime prove superate per trovare la serenità. “Sento di dire che l’amore può tutto – aveva spiegato -. perché quando pensavo a noi due io lo vedevo proprio impossibile, c’erano troppe cose da superare: la mia famiglia, i figli, il mio ex marito. Quando ho scoperto la sua età mi è preso un colpo, ne abbiamo veramente superate e abbiamo rischiato il tutto per tutto”.

Veronica infatti è mamma di altri due bambini – Olivia e Daniele – nati dal legame con il ballerino Fabrizio Prolli a cui è stata legata per diverso tempo. Nel 2024 la coreografa è diventata nuovamente mamma di due gemelline, rendendo papà per la prima volta Andreas Muller. Una gravidanza desiderata e cercata con grande forza dalla coppia.

“L’unica cosa che mi faceva sentire meno delle altre era l’impossibilità di dargli dei figli, questa cosa era un pensiero che mi logorava – aveva confidato lei -. Quindi volevo cercare a tutti i costi di renderlo felice e ci sono riuscita con Penelope e Ginevra”.