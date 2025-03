Veronica Peparini e Andreas Muller a Verissimo: i dettagli sulle nozze a settembre

Fonte: IPA Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una delle coppie più amate del piccolo schermo: un amore a passo di danza, che nell’ultimo anno è stato coronato dalla nascita delle piccole Ginevra e Penelope. Prossimo traguardo? Il matrimonio che, come hanno rivelato i due ballerini a Verissimo, si celebrerà nel mese di settembre.

Veronica Peparini e Andreas Muller, il matrimonio in autunno

Un amore da copertina. Dopo la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra, Veronica Peparini e Andreas Muller guardano già ai fiori d’arancio. Il ballerino aveva fatto la fatidica proposta alla sua compagna nel corso del reality La talpa, e a distanza di mesi i preparativi per il sì sono già in atto, come hanno confermato i diretti interessati nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin.

“Passato compleanno e battesimo, mettiamo la testa sul matrimonio. Ci stiamo già lavorando, pensavamo settembre perché agosto è un po’ caldo per tutti, sia per le bambine che per i nostri genitori. Stiamo vedendo un po’ di posti e location, ma non è semplice”, hanno spiegato i due ballerini e coreografi. In quanto all’abito, Veronica fa sapere: “Ho già visto dei vestiti, sono stata anche ospite di una sfilata ed erano bellissimi”. Insomma, nonostante i dettagli non siano ancora stati stabiliti, l’organizzazione della cerimonia ha ufficialmente preso il via.

Veronica e Andreas: l’amore per le loro gemelline

Circa un anno fa, Andreas e Veronica sono diventati genitori delle gemelline Penelope e Ginevra, che hanno portato un’ondata di energia ed amore nelle loro vite. “Io sono un papà innamoratissimo. Riempiono tutte le mie giornate e sono il pensiero fisso della mia vita. Tutto il resto ruota intorno a loro. Sono una cura”, ha confessato a Silvia Toffanin il ballerino. Per la sua compagna, che aveva già due figli da una precedente relazione, la gioia è stata ancora più grande: “Non avrei mai pensato di diventare mamma di quattro figli. Non si può dare per scontato. Quando erano piccoli Daniele ed Olivia (i figli maggiori ndr) dovevo creare ancora tante cose di me come persona, invece adesso riesco a vivermi le bambine con una consapevolezza diversa essendo una donna già realizzata”.

Solo qualche giorno fa, la coppia ha celebrato il battesimo delle gemelline, proprio nella data del compleanno delle piccole: il risultato è stata una festa bellissima, che ha riempito di gioia anche le famiglie di Veronica e Andreas. “I nostri genitori erano molto contenti. Per loro tutto questo è stato una sorta di rinascita”, ha spiegato l’ex insegnante della scuola di Amici. Le ha fatto eco il suo compagno: “E’ stato un anno bello e divertente, non pesante. Ha riempito la vita di tutti. Riconosco che il tempo passa in fretta e per questo bisogna godersi non solo i momenti più belli, ma anche quelli più impegnativi, quando di notte le bambine non ti fanno dormire”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore del ballerino per le sue piccole, per le quali ha organizzato una perfetta festa a tema: “Visto che non potevo scegliere i supereroi della Marvel, ho puntato sulle principesse della Disney”. E, anche se forse sono ancora troppo piccole per capire, tra qualche anno le gemelline approveranno certamente.