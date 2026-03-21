IPA Andreas Müller

Ospite da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, Andreas Müller ha raccontato il suo periodo più buio, quando una sorta di depressione lo ha colpito, lasciandolo senza forze. Ha parlato di maschere, quelle che spesso si indossano al mattino per affrontare la quotidianità senza mostrare le proprie fragilità e debolzze. Prima o poi, però, quel castello di maschere ben imbastito è quasi sempre destinato a crollare.

Andreas Müller a Ciao Maschio: il periodo buio

Nella puntata di sabato 21 marzo di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, Andreas Müller ha parlato con estrema sincerità del periodo buio, di una crisi personale profonda che lo ha colpito e che lo ha portato a soffrire di una “sorta di depressione”. “C’è stato un momento in cui ho visto completamente buio. Sicuramente la popolarità, tra virgolette, ha giocato proprio a svantaggio perché ha influenzato molto quello che già avevo, fino a quel punto non risolto”.

Durante il momento buio, si è a lungo interrogato su se stesso e sul suo lavoro: “Io sono uno che maschera tanto nella vita, ho mascherato tanto, ma anche il tatuaggio stesso è stata una maschera. Io sono proprio una persona semplice. E a un certo punto è crollato tutto il castello di maschere. Non sapevo più se volevo ballare per il piacere di farlo, se volevo continuare a ballare perché avevo vinto un programma televisivo e quindi dovevo per forza continuare a essere quell’Andreas”.

Il suo rapporto con la danza è nato anche grazie al fratello, che oggi convive con le conseguenze di una forma rara di meningite che lo ha colpito quando era bambino. “Lui era il ballerino di casa, lui ha sempre ballato fin da quando era piccolo, in realtà è la sua passione, non è mai stata la mia. Ovviamente la reazione di un ragazzo a quell’età, tutto volevo sentire tranne mio fratello che insisteva nel dirmi di venire a fare danza, puoi rispondere: è una cosa da femmine. L’ho detto, assolutamente sì”. Alla fine, però, Müller si è lasciato convincere dalla madre a iscriversi a danza.

L’amore con Veronica Peparini

Spazio poi al suo amore con Veronica Peparini, l’amata prof di Amici e coreografa. “Capisco che possa non essere di gradimento il fatto che una donna più grande stia con un ragazzo più piccolo. Io personalmente non mi sono fatto lo scrupolo nella mia vita di selezionare una donna come se fosse un oggetto in vendita, questo che provo per Veronica è amore e non devo giustificarlo a nessuno”.

Il 18 marzo 2026 è stata una data speciale, poiché hanno festeggiato i due anni delle loro gemelline, Penelope e Ginevra. La storia d’amore tra Andreas Müller e Veronica Peparini è ormai una delle più consolidate dello spettacolo, e purtroppo è stata soggetta a diversi pregiudizi e critiche. Ma sono sempre stati più forti delle parole, che alla fine se le porta via il vento: nel 2025 si sono anche sposati, giurandosi amore da qui all’eternità, prima con una cerimonia civile e poi con una grande festa.