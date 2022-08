Chi sono Maria Cristina, Francesca e Michele, i figli di Rosa Russo Iervolino

Fonte: ANSA Rosa Russo Iervolino, chi sono i figli Maria Cristina, Francesca e Michele

Rosa Russo Iervolino è una delle più importanti donne della politica italiana, originaria di Napoli dove ha ricoperto la carica di Sindaco per ben dieci anni. Parlamentare e Ministra, la Iervolino è una vera donna dei record: è stata la prima a guidare il Ministero dell’Interno e ancora la prima a diventare Sindaco del capoluogo campano, l’unica finora. Una vita dedicata all’impegno per il proprio Paese, ma non solo: Rosa Russo Iervolino ha costruito una bella famiglia con il marito Vincenzo Russo, matrimonio dal quale sono nati i tre figli Maria Cristina, Francesca e Michele.

Rosa Russo Iervolino, una vita dedicata alla politica

Classe 1936, Rosa Russo Iervolino è stata la prima donna a capo del Viminale, oltre che unica donna Sindaco di Napoli, città che ha goduto della sua guida per ben dieci anni (dal 2001 al 2011), anni difficili ma in cui ha mostrato un piglio e una determinazione propria di pochi.

“Quando mi insediai, il 13 giugno 2001, trovai una situazione complicata eppure non mi lamentai – ha detto in una delle sue ultime interviste a Il Mattino, riferendosi alla situazione di emergenza sui rifiuti a Napoli al momento del suo insediamento -. “Ricordo bene l’esperienza di quei giorni, le risposte che mi venivano, la perplessità e lo sgomento di quanti mi dicevano che ero pazza e che non ce l’avrei mai fatta“.

Quella per la politica è una vocazione certamente, ma in qualche modo era già “scritta” nei suoi geni. Rosetta (come la chiamano le persone più care, affettuosamente) era cugina del politico e filosofo Domenico Jervolino, mentre il padre Angelo Raffaele Iervolino è stato ministro in ben otto diversi governi e legislature. Persino la madre, Maria De Unterrichter, è stata deputata in più legislature.

Chi sono i figli Maria Cristina, Francesca e Michele Russo

L’ex (e finora unica) Sindaca di Napoli vive da diverso tempo a Roma, che lascia di tanto in tanto per tornare nella sua città d’origine. Roma rappresenta certamente una parte importante della sua vita e del suo lavoro, ma è a Napoli il suo cuore.

La Iervolino è stata sposata per tanti anni con Vincenzo Russo, medico della Marina militare e infettivologo originario di Vasto che purtroppo è venuto a mancare, lasciandola vedova a soli 50 anni. Dal matrimonio celebrato il 26 ottobre 1964 sono nati i tre adorati figli Maria Cristina, Francesca e Michele.

Degli eredi di casa Russo Iervolino non sappiamo molto, essendo persone molto riservate e dedite al lavoro. Francesca Russo ha scelto la carriera accademica e, stando a quanto riporta il sito dell’Università La Sapienza di Roma, ricopre attualmente il ruolo di Professore Ordinario di Storia del pensiero politico, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ha collaborato con importanti istituzioni sia in Europa che all’estero, come il Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, il Dipartimento di Storia, Classici e Archeologia dell’Università di Edimburgo, il Dipartimento di lingue e letterature moderne dell’Università Ottawa e la Virginia Commonwealth University.

Rosa Russo Iervolino morta, la smentita dei figli

Il 31 agosto 2022 i figli dell’ex Sindaca di Napoli sono balzati sulle pagine dei giornali per via di un “incidente” che ha coinvolto proprio la madre. Dai social è rimbalzata, infatti, la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino, prontamente smentita innanzitutto dal figlio Michele, mediante una nota stampa: “Mia madre è viva, sta bene e saluta tutti. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato”.

Anche la figlia Francesca ha voluto smentire quanto riportato dai giornali, con un post su Facebook (e un pizzico di ironia): “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… Napoletanamente facciamo le corna!!!”.

Infine, proprio la Iervolino ha deciso di rilasciare una breve dichiarazione a LaPresse, ribadendo quanto già detto dai figli: “Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”.