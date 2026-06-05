Un posto al sole, le anticipazioni dall’8 al 12 giugno 2026: amara verità per Rosa e Cristina è tradita

Ufficio stampa Rai Cristina e Leo, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 8 al 12 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La scorsa settimana Alberto confida a Niko di voler cercare Anna nel casale di famiglia, mentre Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. La tensione affettiva si riflette anche su altri fronti: la crisi tra Raffaele e Ornella si aggrava proprio mentre Michele sembra sul punto di compiere un passo falso nei confronti di Ferri, situazione che spinge Silvia a intervenire.

In famiglia, Greta cerca con determinazione di tutelare la figlia, provocando attriti con Roberto e aumentando la preoccupazione di Marina. Nel frattempo Cristina affronta un’interrogazione decisiva mentre emergono dubbi sul comportamento di Leo; Stefano è costretto a fare i conti con il proprio passato. La presenza ingombrante di Cotugno porta infine Guido e Mariella a prendere una decisione per risolvere la questione.

La settimana si chiude con tensioni tra i giovani: Rosa e Damiano hanno un durissimo scontro dopo una scoperta che mina i loro rapporti, mentre la complicità tra Diego e Lorenza si fa ogni giorno più pericolosa. Sul versante più leggero, Jimmy mostra una crescente ossessione per l’allenamento, argomento che coinvolge anche Manuela e riporta in scena questioni tra amici.

Anticipazioni della settimana dal 8 al 12 giugno

Lunedì 8 giugno 2026

Rosa riceve una notizia importante da Pino che la colpisce profondamente e mette in bilico il già teso rapporto con Damiano: il loro aspro litigio troverà una via di pace o peggiorerà? Intanto la complicità tra Diego e Lorenza aumenta e la nuova cameriera del Vulcano suscita sospetti; Bice e Sergio sembrano avvicinarsi, ma Mariella e Guido scoprono che la loro serata speciale non è andata come sperato.

Martedì 9 giugno 2026

Ferri decide di indagare per capire come e perché Mori sia passato a un’altra emittente radiofonica. Cristina vive una profonda disillusione nell’amicizia con Valentina e con Leo, che cercherà di recuperare. Damiano e Rosa si riavvicinano, ma resta il dubbio se lei abbia dimenticato del tutto Pino. Le tensioni tra Bice e Sergio continuano a condizionare anche la vita matrimoniale di Mariella e Guido.

Mercoledì 10 giugno 2026

La falsità di Leo viene smascherata e Cristina prende una decisione drastica, trovando nel padre un conforto inaspettato. Sul lavoro la tensione sale: Lorenza, sfruttando il suo ascendente su Diego, prova a farsi passare per la vittima degli sbalzi d’umore di Samuel. Un’intuizione di Guido porta a salvare Sergio da una crisi di virilità, aprendo nuove prospettive per la coppia.

Giovedì 11 giugno 2026

Con il permesso di Niko e Manuela, Jimmy organizza una giornata in piscina con Mina, ma l’appuntamento rischia di essere rovinato dall’apparizione di una vecchia conoscenza. Roberto si offre di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto, mentre Marina diventa sempre più insofferente per il rapporto tra il marito e la sua ex. Dopo un confronto con Giulia, Raffaele decide di provare a chiarire con Ornella.

Venerdì 12 giugno 2026

Alberto continua a sentire la mancanza di Anna e intanto qualcun altro cerca notizie su di lei. Jimmy dovrà affrontare un forte senso di frustrazione per non aver reagito alle provocazioni dei bulli. In un altro confronto, Micaela assume un ruolo inaspettato di mediatrice nella lite tra Filippo e Serena.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Segreti e ricerche: la scomparsa e la ricerca di Anna rimangono al centro delle preoccupazioni, con Alberto che non smette di cercare risposte e altre persone che si muovono alla ricerca di indizi.

Crisi e possibili riconciliazioni: le tensioni di coppia emergono su più fronti: il confronto tra Rosa e Damiano, le difficoltà tra Raffaele e Ornella e il percorso di riavvicinamento di Bice e Sergio influenzano le dinamiche familiari.

Amicizie messe alla prova: i rapporti tra i giovani subiscono scossoni: Cristina vive disillusione nei confronti di Valentina e Leo, mentre la verità su Leo porta a decisioni importanti.

Manipolazioni e tensioni sul lavoro: l’ambiente professionale si scalda quando Ferri indaga su spostamenti professionali e Lorenza sfrutta la propria influenza su Diego per giocare la parte della vittima.

Conflitti giovanili e fragilità: i problemi legati ai bulli e alle insicurezze emergono attraverso le difficoltà di Jimmy, e la fragilità dei più giovani rende necessari interventi di sostegno da parte degli adulti.

Serate rovinate e piccole riparazioni: episodi apparentemente minori, come una serata speciale andata storta per Mariella e Guido o l’intervento provvidenziale di Guido per Sergio, aprono spazi per ricomporre rapporti e per nuove tensioni.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dall’1 al 5 giugno 2026