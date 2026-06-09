Un posto al sole, le anticipazioni del 10 giugno 2026: Lorenza fa il doppio gioco

Ufficio stampa - Rai Lorenza, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 10 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 9 giugno 2026

Nella puntata di martedì 9 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferri è deciso ad approfondire come e perché Mori sia passato a un’altra emittente radiofonica. Cristina vive una profonda disillusione rispetto all’amicizia con Valentina e Leo, che cercherà a tutti i costi di recuperare terreno. Damiano e Rosa si riavvicineranno, ma lei ha davvero dimenticato del tutto Pino? Intanto Bice è avvilita per il comportamento di Sergio e le loro vicende continuano a intralciare la vita matrimoniale dei poveri Guido e Mariella. Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Anticipazione della puntata del 10 giugno 2026

Smascherata la falsità di Leo, Cristina prenderà una drastica decisione trovando nel padre un inaspettato conforto alla propria sofferenza. La tensione sul lavoro cresce sempre più, ma Lorenza, approfittando del proprio ascendente su Diego, proverà a passare per la vittima degli sbalzi d’umore di Samuel. Un’intuizione provvidenziale di Guido salva Sergio da una crisi di virilità e apre scenari ottimistici per lui e Bice.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’8 al 12 giugno.