Loredana Bertè lascia The Voice Senior, il ruolo di De Martino. Come cambia la giuria

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IPA Loredana Berté lascia "The Voice Senior"

Il lavoro dietro le quinte della televisione non si ferma nemmeno durante i mesi più caldi dell’anno. Mentre tanti volti noti si concedono qualche giorno di vacanza, c’è chi è già al lavoro per definire i palinsesti e i cast della prossima stagione.

Tra i programmi che potrebbero riservare qualche novità c’è anche The Voice Senior. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Loredana Bertè sarebbe pronta a lasciare, almeno per il momento, la sua poltrona rossa. E mentre iniziano a circolare i primi nomi per l’eventuale sostituzione, dietro questa scelta ci sarebbe anche un incastro televisivo che coinvolge Stefano De Martino.

Loredana Bertè lascia “The Voice Senior”

Dopo sei edizioni, The Voice Senior potrebbe presto salutare uno dei suoi volti simbolo. Sembra infatti che Loredana Bertè possa lasciare la poltrona rossa del talent di Rai 1, aprendo così la strada a un possibile rinnovamento della giuria.

Nessuna polemica o tensione dietro a questo cambiamento: la decisione sarebbe legata soprattutto alla musica. La cantante, infatti, starebbe lavorando a un nuovo progetto discografico e avrebbe intenzione di concentrare tutte le sue energie sul prossimo album.

Ma non solo: tra gli obiettivi della cantante potrebbe esserci anche quello di presentare uno o più brani a Sanremo 2027, la prima edizione del Festival guidata da Stefano De Martino nel ruolo di direttore artistico e conduttore.

Per il momento si tratta soltanto di ipotesi, ma se l’addio di Bertè dovesse davvero concretizzarsi, per The Voice Senior si aprirebbe una nuova fase, con la ricerca di un volto in grado di raccogliere l’eredità di una coach che, stagione dopo stagione, ha lasciato il segno con la sua personalità schietta e il suo stile inconfondibile.

“The Voice Senior”, cambio giuria: chi ci piacerebbe vedere

Se l’addio di Loredana Bertè dovesse davvero concretizzarsi, raccoglierne l’eredità non sarebbe semplice. Anche perché, al momento, sembrano esserci cambiamenti in vista e gli altri coach – Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt – dovrebbero essere confermati.

Tra le ipotesi che circolano c’è quella di Fiorella Mannoia. Un nome che non sorprenderebbe: oltre a essere una delle artiste più apprezzate della musica italiana, negli ultimi tempi si è avvicinata anche al mondo dei talent nel ruolo di giudice speciale di Amici di Maria De Filippi.

Al di là delle indiscrezioni, ci sono almeno tre artisti che vedremmo bene sulla poltrona rossa del programma condotto da Antonella Clerici. Noemi sarebbe una candidata naturale e, in un certo senso, interna: conosce già il format grazie all’esperienza a The Voice nella versione classica e ha sempre dimostrato di saper accompagnare i concorrenti con empatia e sensibilità.

Anche Emma potrebbe essere una scelta interessante. Dopo l’esperienza da giudice a X Factor, ha mostrato di trovarsi perfettamente a suo agio nel ruolo di coach senza mai perdere quella spontaneità che la rende così amata dal pubblico.

Se invece la produzione decidesse di puntare su un volto maschile, sarebbe bello vedere Gianni Morandi: una carriera straordinaria alle spalle, una naturale empatia e quella capacità di creare subito un clima familiare che si sposerebbe perfettamente con lo spirito di The Voice Senior.