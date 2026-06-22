Reese Witherspoon come 25 anni fa: il look rosa è un omaggio a Elle Woods

IPA Reese Witherspoon a Elle World

Venticinque anni dopo l’uscita di Una bionda in carriera, Reese Witherspoon è tornata a vestire idealmente i panni della ragazza che ha trasformato il rosa in una dichiarazione di intenti, partecipando a un evento che sembrava uscito direttamente dall’universo del film. A New York, negli spazi di Hall des Lumières, Prime Video ha celebrato sia il venticinquesimo anniversario della pellicola cult sia l’arrivo della nuova serie prequel Elle. Un’occasione speciale che meritava un look all’altezza della nostalgia.

Reese Witherspoon riscopre il rosa di Elle Woods

Chi segue da anni lo stile di Reese Witherspoon sa bene che l’attrice ha costruito la propria immagine pubblica attorno a un’eleganza rassicurante e femminile. Abiti midi impeccabili, linee pulite, silhouette classiche e un guardaroba che raramente si concede eccessi. Proprio per questo il look scelto per l’evento Elle World ha colpito immediatamente.

Per celebrare il ritorno nell’universo di Elle Woods, la Witherspoon ha indossato un abito Prada della collezione Autunno-Inverno 2026 che sembrava arrivare direttamente dai primi anni Duemila. Un piccolo capolavoro di nostalgia fashion.

Il vestito, realizzato in satin lucido, giocava con diverse sfumature di rosa, dal bubblegum al fucsia più intenso. La costruzione era particolarmente interessante: silhouette aderente, lunghezza midi sotto il ginocchio e una zip metallica centrale che attraversava l’intero corpino fino all’orlo della gonna. Un dettaglio decisamente insolito per l’attrice, che raramente sceglie elementi così audaci per i red carpet.

Anche lo scollo meritava attenzione. Le spalle scoperte e le maniche corte drappeggiate in una tonalità di rosa più chiara creavano un raffinato contrasto cromatico, mentre la struttura del bustier richiamava quell’estetica Y2K che oggi è tornata prepotentemente di moda.

L’effetto finale era sorprendente. Non appariva come una donna che cerca di replicare un personaggio del passato, ma come un’attrice che rende omaggio a un capitolo fondamentale della propria carriera attraverso la moda. Una differenza sottile ma decisiva.

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La reunion del cast emoziona i fan

L’abito di Reese Witherspoon è stato soltanto uno degli ingredienti di una giornata carica di emozioni. L’evento Elle World ha trasformato Hall des Lumières in una gigantesca immersione nell’universo di Una bionda in carriera. Migliaia di fan hanno preso parte all’esperienza tra installazioni interattive, performance dal vivo, set fotografici a tema e numerosi riferimenti alla pellicola che nel 2001 conquistò il pubblico.

Tra una sfida di trivia dedicata al film e una passerella ispirata ai look della protagonista, i visitatori hanno potuto ammirare costumi originali, memorabilia della saga e scenografie pensate per ricreare l’atmosfera sognante e ultra-femminile del franchise.

La vera sorpresa della serata, però, è arrivata quando Reese Witherspoon è salita sul palco insieme ad alcuni membri storici del cast. Accanto a lei c’erano Jennifer Coolidge, Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis e Victor Garber. Una reunion che non si vedeva dai tempi dell’uscita del film e che ha inevitabilmente acceso l’entusiasmo dei presenti.

Moderato da Bowen Yang e Matt Rogers del podcast Las Culturistas, l’incontro ha alternato risate, ricordi e momenti particolarmente toccanti. Reese Witherspoon si è emozionata parlando del legame che il film continua ad avere con il pubblico, mentre Jennifer Coolidge ha conquistato tutti con il suo consueto umorismo.

L’attrice ha raccontato di aver inizialmente pensato di aver fatto il provino proprio per il ruolo di Elle Woods, scatenando le risate della platea. Ha poi ricordato una delle battute più amate del suo personaggio Paulette, ancora oggi ripetuta dai fan in tutto il mondo.