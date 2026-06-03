Sharon Stone, a 68 anni è ancora la regina assoluta dell’eleganza

Getty Images Sharon Stone, il mistero dell’incredibile ringiovanimento

A distanza di oltre trent’anni da Basic Instinct, Sharon Stone continua a dominare red carpet ed eventi mondani con una naturalezza che poche star possono vantare. E se qualcuno pensava che il tempo avrebbe attenuato il suo fascino, basta guardare le immagini degli ELLE Style Awards 2026 per capire quanto si sbagliasse.

Sharon Stone incanta agli ELLE Style Awards 2026

Tra le protagoniste più fotografate della serata, Sharon Stone ha conquistato il red carpet degli ELLE Style Awards 2026 con un outfit che racconta alla perfezione il suo modo di intendere la moda.

L’attrice ha indossato un magnifico abito in seta stampata firmato Johanna Ortiz, una creazione che unisce romanticismo e carattere in un equilibrio quasi perfetto. Il vestito, realizzato su una base nera, è decorato da un’imponente fantasia floreale color avorio che si sviluppa lungo tutta la silhouette con un effetto grafico raffinato e contemporaneo.

La linea è morbida, fluida, studiata per accompagnare il corpo senza costringerlo. Lo scollo profondo a V dona luce al décolleté e slancia la figura, mentre la costruzione dell’abito valorizza la silhouette senza ricorrere a tagli aggressivi o trasparenze eccessive.

A rendere ancora più scenografico il look è la spettacolare capa coordinata, sempre firmata Johanna Ortiz, che riprende la stessa stampa botanica dell’abito. Nelle fotografie Sharon Stone la apre come un mantello, trasformando il suo ingresso sul red carpet in una vera performance di stile.

IPA

I dettagli preziosi che fanno la differenza

Come accade spesso nei look meglio riusciti, il segreto non sta soltanto nell’abito. Sharon ha costruito il suo outfit attraverso una serie di dettagli studiati con grande attenzione.

Ai piedi ha scelto un paio di décolleté slingback di Adeba, eleganti slingback che aggiungono leggerezza all’insieme e mantengono il focus sulla fluidità della silhouette. Una scelta sofisticata, lontana dalle classiche décolleté da red carpet, che contribuisce a rendere il look ancora più contemporaneo.

Tra le mani spicca invece una preziosa clutch firmata Yliana Yepez, discreta ma perfettamente inserita nell’armonia generale dell’outfit.

Il vero protagonista degli accessori resta però il comparto gioielli. La Stone ha impreziosito il look con una splendida collana Bvlgari, caratterizzata da dettagli dorati e pietre colorate che illuminano il décolleté senza sovrastare l’abito.

Gli orecchini firmati Dolce & Gabbana aggiungono ulteriore movimento al volto. Lunghi, scenografici e ricchi di dettagli, incorniciano perfettamente i lineamenti dell’attrice e dialogano con le tonalità calde della collana.

Sharon Stone e quella rara capacità di essere sempre attuale

Ciò che colpisce osservando Sharon Stone oggi non è soltanto la sua bellezza. È la sua incredibile capacità di restare contemporanea senza inseguire disperatamente la contemporaneità.

Molte star cercano di apparire più giovani attraverso outfit studiati per sorprendere. Sharon Stone fa l’esatto contrario. Costruisce il proprio stile attorno a ciò che la rappresenta davvero e proprio per questo risulta moderna.

Negli ultimi anni l’attrice è diventata una delle voci più interessanti quando si parla di invecchiamento femminile a Hollywood. Ha più volte raccontato di aver imparato ad accettare il passare del tempo e di non voler combattere una battaglia impossibile contro l’età.

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