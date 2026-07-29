Carrie, il cult horror diventa una serie tv: ecco quando vederla su Prime Video

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Carrie - Lo sguardo di Satana

Carrie sta per tornare, ma questa volta la celebre adolescente creata da Stephen King avrà molto più spazio per raccontare la propria storia. Dopo film, sequel e remake, il romanzo horror pubblicato nel 1974 diventa per la prima volta una serie televisiva. Dietro al progetto c’è Mike Flanagan, autore amatissimo dagli appassionati del genere e regista di titoli come Midnight Mass, Doctor Sleep e The Haunting of Hill House.

Carrie diventa una serie tv: la protagonista nell’era dei social

A interpretare Carrie White sarà Summer H. Howell, scelta dopo un lunghissimo casting che ha visto sfidarsi più di mille attrici. Accanto a lei ci sarà Samantha Sloyan nei panni di Margaret, la madre iper-controllante che ha tenuto Carrie praticamente isolata dal mondo per tutta la vita.

La morte improvvisa del padre la costringerà a varcare per la prima volta le porte di una scuola pubblica. E lì, ovviamente, non troverà solo sguardi crudeli e compagni tutt’altro che gentili: ad amplificare tutto ci saranno video virali, commenti taglienti e una gogna social pronta a trasformare ogni umiliazione in uno spettacolo pubblico senza pietà. Intanto, dentro di lei, inizieranno a risvegliarsi misteriosi e potentissimi poteri telecinetici.

Mike Flanagan, però, non ha alcuna intenzione di rifare il film cult di Brian De Palma del 1976 con Sissy Spacek. “L’unico modo per affrontarlo era costruire qualcosa di nuovo partendo dagli ingredienti di Carrie”, ha spiegato il regista parlando della sua visione. E a quanto pare anche Stephen King ha approvato con entusiasmo questa rilettura, tanto da tornare coinvolto come produttore esecutivo.

Il cast e quando arriva su Prime Video

Il mondo scolastico intorno alla protagonista sarà popolato da volti già conosciuti dal pubblico delle serie tv. Siena Agudong interpreterà Sue Snell, Alison Thornton sarà Chris Hargensen, mentre Joel Oulette vestirà i panni di Tommy Ross. Nel cast figurano inoltre Josie Totah, Arthur Conti, Thalia Dudek e Amber Midthunder.

A completare la squadra arriva Matthew Lillard, indimenticabile volto di Scream e Scooby-Doo, scelto per interpretare il preside Grayle. Mike Flanagan firma la sceneggiatura, ricopre il ruolo di showrunner e dirige quattro degli otto episodi.

La serie allargherà anche la mitologia legata ai poteri di Carrie, recuperando alcuni aspetti del romanzo poco esplorati dagli adattamenti precedenti. Dal secondo episodio, ogni puntata dovrebbe aprirsi con la storia di una donna vissuta in un luogo o in un’epoca differente, alle prese con capacità simili a quelle della protagonista.

Il ballo di fine anno e gli altri momenti simbolo non mancheranno, ma il percorso per raggiungerli sarà diverso. Riuscirà questa Carrie digitale, curiosa e ancora fiduciosa negli altri a conquistare anche chi conosce il finale a memoria? Gli otto episodi della nuova Carrie saranno disponibili su Prime Video dal 7 ottobre 2026.