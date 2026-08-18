Ballando con le Stelle 2026, Giovanni Pernice torna come maestro: la reazione di Bianca Guaccero

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IPA Giovanni Pernice torna a "Ballando con le Stelle"

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci sta pian piano disseminando sui social i nomi ufficiali del cast della stagione 2026.

Oltre alla curiosità per i nuovi concorrenti in gara, c’è anche tanta attesa per scoprire se il cast dei ballerini professionisti sarà confermato o se ci saranno nuovi volti e, inevitabilmente, qualche assenza. Ma tra le conferme più attese c’è quella di un ballerino amatissimo: Giovanni Pernice.

Pernice è infatti uno dei professionisti della nuova edizione: lo ha confermato lui stesso in un video accanto alla sua compagna Bianca Guaccero, che per un attimo ha scherzato sulla possibilità di dover cambiare i suoi piani estivi.

Giovanni Pernice ballerino a “Ballando con le Stelle”

La conferma di Giovanni Pernice nel cast di Ballando Con le Stelle 2026 arriva con un siparietto in perfetto stile del programma. Il ballerino e la conduttrice, che hanno conquistato il pubblico nell’edizione 2024, tornano così protagonisti, questa volta con un annuncio che dà ufficialmente il via alla nuova avventura di Pernice nel programma.

Nel video, il ballerino è seduto su una terrazza affacciata sul mare, al telefono con Milly Carlucci, mentre Bianca arriva proprio nel momento in cui scopre la notizia. Pernice le comunica che la conduttrice lo ha confermato nel cast di Ballando Con le Stelle 2026 e la sua compagna non può che essere felice per lui.

La felicità dura però poco, perché Bianca pensa subito alle vacanze e chiede al compagno se, nonostante il nuovo impegno, potranno comunque partire: “Tanto il programma inizia a settembre”. Ma Pernice, da vero professionista, la riporta immediatamente con i piedi per terra: altro che vacanze, bisogna iniziare a prepararsi. Dopo il secondo posto conquistato nella scorsa edizione, non può certo permettersi di arrivare impreparato alla nuova sfida.

A quel punto Bianca si offre persino di restare con lui e rinunciare alla partenza. Ma quando Pernice le dà il via libera e le dice di andare, la Guaccero non se lo fa ripetere due volte: per lei, vacanza confermata.

Un momento ironico che si chiude con una certezza: Giovanni Pernice è pronto a tornare sulla pista di questa edizione di Ballando Con le Stelle, mentre Bianca può già pensare a come godersi il resto dell’estate.

Giovanni Pernice, il percorso a “Ballando Con le Stelle”

Per Giovanni Pernice, Ballando Con le Stelle è stato amore a prima vista. Il ballerino è arrivato nel programma di Milly Carlucci nel 2024, dopo la lunga esperienza a Strictly Come Dancing, e si è subito ritagliato un posto da protagonista. Al suo fianco c’era Bianca Guaccero e, puntata dopo puntata, i due sono riusciti a conquistare pubblico e giuria, fino alla vittoria in finale.

Un successo che non si è fermato alla pista da ballo. Proprio durante quell’edizione è infatti nato l’amore tra Pernice e Guaccero, oggi una coppia anche lontano dalle telecamere. E il loro legame è tornato sotto i riflettori anche nel 2025, quando Bianca ha accompagnato il ballerino nel suo nuovo percorso nel programma.

Quella volta, però, Pernice ha portato avanti la sfida al fianco di Francesca Fialdini. Anche in questo caso il percorso è stato tutt’altro che deludente e la coppia, nonostante un infortunio della conduttrice, è riuscita ad arrivare fino alla finale, chiudendo al secondo posto alle spalle di Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Dopo una vittoria e un secondo posto nelle sue prime due edizioni italiane, Pernice si prepara quindi a tornare sulla pista nel 2026. E con un precedente del genere, è facile immaginare che l’obiettivo sia ancora una volta quello di arrivare fino in fondo.