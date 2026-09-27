Anticipazioni Da noi…a ruota libera, il grande annuncio di Milly Carlucci

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

ANSA Milly Carlucci e Francesca Fialdini

Francesca Fialdini riaccende la domenica pomeriggio di Rai 1. Domenica 27 settembre, dalle 17.20, torna Da noi… a Ruota Libera, il programma che inaugura la sua ottava stagione con una prima puntata ricca di ospiti, anticipazioni televisive e storie di rinascita. L’appuntamento è nel pomeriggio, subito dopo Domenica In, con la conduttrice pronta a riprendere il filo di una trasmissione costruita intorno alle interviste ai protagonisti dello spettacolo e alle persone comuni che hanno trovato la forza di cambiare la propria vita. La formula resta quella che ha caratterizzato il format nelle precedenti edizioni: racconti personali, attualità ed emozioni, con la ruota a rappresentare simbolicamente le svolte, le trasformazioni e le seconde possibilità.

Milly Carlucci da Francesca Fialdini: le anticipazioni su Ballando con le stelle

Uno dei momenti più attesi della prima puntata sarà indubbiamente l’arrivo di Milly Carlucci, pronta a raccontare le novità della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via su Rai 1 dal 3 ottobre. Non mancheranno le esclusive: a Da noi… a Ruota Libera saranno mostrate le prime immagini delle prove dei nuovi concorrenti.

Ma gli interrogativi sulla nuova stagione di Ballando sono ancora numerosi. Resta da scoprire quali altre sorprese abbia preparato la Carlucci e l’attenzione è puntata anche sui nuovi equilibri e ruoli.

L’intervista con Francesca Fialdini diventerà sicuramente l’occasione per conoscere qualche dettaglio in più a pochi giorni dal debutto dello show del sabato sera. Molto probabilmente sulla nuova giuria, che non è stata ancora svelata del tutto.

Senza dimenticare i rumors che vociferano di un coinvolgimento della stessa Fialdini nel dancing show: dopo il secondo posto dello scorso anno con Giovanni Pernice, Francesca potrebbe diventare la nuova custode del tesoretto.

Gli ospiti di Da noi…a ruota libera di domenica 27 settembre

Non solo Milly Carlucci. Nella prima puntata della nuova edizione di Da noi…a ruota libera ci sarà anche Rita Pavone, protagonista di una carriera che attraversa oltre sessant’anni di musica e spettacolo. La cantante e attrice ripercorrerà alcuni dei momenti più importanti della propria vita, dai grandi successi agli ostacoli incontrati lungo il percorso.

Un racconto nel quale avrà inevitabilmente un ruolo importante Teddy Reno, suo marito e compagno di vita, che proprio questa estate ha raggiunto un traguardo speciale: 100 anni.

La loro è una delle storie d’amore più longeve dello spettacolo italiano e Rita Pavone avrà l’occasione di raccontarla nel salotto domenicale di Francesca Fialdini, tra ricordi privati e passaggi della sua lunga carriera artistica.

La prima puntata cambierà poi registro con la storia di Leonardo Bove, sedicenne milanese rimasto gravemente ferito nel rogo di Capodanno a Crans Montana. Il ragazzo arriverà in studio accompagnato dalla mamma Loretta e dal fratello Mattia.

Dimesso lo scorso luglio dall’ospedale Niguarda, Leonardo racconterà per la prima volta in televisione il lungo percorso affrontato dopo l’incendio, dai mesi di sofferenza alla guarigione, fino alla riconquista della quotidianità.

Un percorso che ha recentemente raggiunto una tappa particolarmente significativa: il ritorno a scuola. Proprio la sua testimonianza incarna lo spirito con cui Da noi… a Ruota Libera apre la nuova stagione: raccontare chi, dopo un momento capace di cambiare tutto, è riuscito a rimettersi in gioco e a far ripartire la propria vita.